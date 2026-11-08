Sao Paulo - Lando Norris hat den Großen Preis von Sao Paulo in Brasilien gewonnen. Der McLaren-Pilot fuhr am Sonntag vor den beiden Red-Bull-Fahrern Max Verstappen und Isack Hadjar über die Ziellinie. Die beiden Mercedes-Piloten George Russell und Weltmeister Kimi Antonelli belegten die Plätze vier und fünf.



Das Rennen begann unter nassen Bedingungen, was die Teams dazu zwang, auf Intermediates zu starten. Kimi Antonelli übernahm zunächst die Führung, doch schon bald zeigte sich, dass Norris auf den Punkt vorbereitet war. Trotz eines nicht optimalen Starts kämpfte er sich schnell zurück und übernahm die Spitze, als Antonelli mit Problemen zu kämpfen hatte. Die wechselnden Bedingungen sorgten für zahlreiche Boxenstopps und strategische Entscheidungen, die das Rennen spannend hielten.



Einige Fahrer, darunter Ferrari-Pilot Lewis Hamilton und Red-Bull-Fahrer Max Verstappen, mussten aufgrund von Motorenstrafen vom Ende des Feldes starten. Verstappen zeigte eine beeindruckende Aufholjagd und arbeitete sich bis auf den zweiten Platz vor. Hamilton hingegen hatte mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen und beendete das Rennen auf Platz neun. Audi-Pilot Nico Hülkenberg sicherte sich den letzten Punkt auf Platz zehn, nachdem er eine Strafe absitzen musste.



Das Rennen war geprägt von zahlreichen Überholmanövern und strategischen Finessen. Besonders spannend war das Duell zwischen Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson und Ferrari-Fahrer Charles Leclerc, das für einige aufregende Momente sorgte. Am Ende war es jedoch Norris, der die Nerven behielt und den verdienten Sieg nach Hause fuhr.





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