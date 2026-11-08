ACS dementiert Bericht über Interesse an Komplettübernahme von Hochtief

LONDON - Der spanische Baukonzern ACS hat einen Bericht über Erwägungen einer Komplettübernahme seiner deutschen Tochter Hochtief zurückgewiesen. Weder ein Übernahmeangebot für Hochtief noch ein Verkauf von Aktien der US-Tochter des MDax-Konzerns, Turner, seien in Betracht gezogen worden, hieß es in einem Schreiben vom Samstag von ACS an die spanische Finanzmarktaufsicht CNMV.

Kreise: ABB und Softbank erwägen für Robotik Abspaltung des China-Geschäfts

ZÜRICH - ABB erwägt laut Kreisen die Ausgliederung des China-Geschäfts der Robotik-Sparte. Ein geplanter Verkauf des Bereichs an die japanische Softbank ist in der vergangenen Woche durch die chinesischen Behörden gestoppt worden.

Novartis: FDA untersucht nach Tumorfällen Risiko bei Zolgensma-Gentherapie

ZÜRICH - Die US-Gesundheitsbehörde FDA untersucht das Risiko der Tumorbildung bei der Zolgensma-Gentherapie von Novartis . Der Schweizer Pharmakonzern hatte am Freitag über derartige Fälle informiert.

Nmecha schießt Dortmund zum Pflichtsieg gegen Elversberg

DORTMUND - Borussia Dortmund bleibt dank eines Doppelpacks von Felix Nmecha in der Fußball-Bundesliga auf Augenhöhe mit dem FC Bayern München. Die Dortmunder besiegten den Aufsteiger SV Elversberg nach einer zähen ersten Halbzeit mit 2:1 (0:0). Die beiden Treffer von Nmecha (55. Minute/71.) sorgten im mit 81.365 Fans ausverkauften Dortmunder Stadion für den vierten BVB-Heimsieg der Saison. Für Elversberg traf Noel Futkeu (81.) per Seitfallzieher.

BVB-Verteidiger Anton fällt aus - Klopp holt Baku



HERZOGENAURACH - Bundestrainer Jürgen Klopp muss in den letzten Länderspielen des Jahres auf Waldemar Anton verzichten. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger von Borussia Dortmund kann wegen muskulärer Probleme nicht bei den Partien der Fußball-Nationalmannschaft in Serbien und gegen die Niederlande dabei sein, wie sein Club mitteilte.

Musk kündigt Ende von Cybertruck-Produktion in Texas an

AUSTIN - Teslas futuristischer Elektro-Pickup Cybertruck steuert nach nur wenigen Jahren auf den Markt auf das Ende zu - noch bevor das Fahrzeug in Europa auf den Markt kam. Firmenchef Elon Musk kündigte an, dass die Produktion des Fahrzeugs in Texas Mitte kommenden Jahres auslaufen werde, um Platz für den Bau der Cybercab-Robotaxis ohne Lenkrad und Pedale zu machen.

Protest gegen Microsoft-Rechenzentrum in Amsterdam - viele Festnahmen

AMSTERDAM - Hunderte Demonstranten sind in Amsterdam auf die Baustelle eines Microsoft -Rechenzentrums vorgedrungen, um gegen das Projekt zu protestieren. 150 bis 200 Demonstranten seien wegen Hausfriedensbruch festgenommen worden, teilte die Polizei in der niederländischen Hauptstadt mit. Bei einigen sei mutmaßlich von der Baustelle gestohlenes Material sichergestellt worden, andere sollen dort Sachbeschädigungen begangen haben. Alle Festgenommenen sollten verhört werden, so die Polizei.

Trumpf schafft über 200 Stellen für Chipgeschäft



DITZINGEN - Der Maschinenbauer Trumpf will mehr als 200 Stellen am Stammsitz Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) schaffen, um die Chipindustrie auszubauen. "Die Produktionskapazitäten in der Chipsparte werden innerhalb von zwei Jahren verdoppelt", sagte Technik-Vorstand Berthold Schmidt dem "Handelsblatt". Beim Auftragseingang und bei der Umsatzprognose sei die Halbleitersparte im Unternehmen proportional führend.

Netflix: Spin-off-Serie zu 'Stranger Things' kommt 2028

LOS ANGELES - Für Fans der Mystery-Serie "Stranger Things" hat Netflix gute Nachrichten. Mit "Other Worlds: A Stranger Things Adventure" hat der Streamingriese eine Spinoff-Serie angekündigt, die 2028 Premiere feiern soll. Die neue Reihe führt in die 1950er Jahre zurück und ist damit zeitlich vor der Kult-Serie "Stranger Things" angesiedelt.

Bericht: Geheimdienste ermitteln wegen Cyber-Angriffen auf Supermärkte

BERLIN - Die Cyberangriffe auf deutschen Supermärkte beschäftigen nach einem Medienbericht die Geheimdienste. "Die Vorfälle sind Gegenstand aktueller nachrichtendienstlicher Ermittlungen", teilte das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) dem "Handelsblatt" mit. Demnach befasst sich damit auch das Gemeinsame Zentrum zur Bekämpfung hybrider Bedrohungen mit den Attacken. An dem Zentrum sind auch der Bundesnachrichtendienst und der Militärische Abschirmdienst beteiligt.



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-Metall-Arbeitgeber NRW warnen vor Jobverlusten

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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