Auch in der letzten Handelswoche setzte die Moderna-Aktie ihren Höhenflug fort und legte um +15% zu. Innerhalb von drei Monaten hat das Biotech-Unternehmen seinen Aktienkurs mehr als vervierfacht. Was steckt hinter den jüngsten Kursgewinnen und ist die Moderna-Aktie auf ihrem aktuellen Kursniveau immer noch einen Kauf wert? Überraschend starke Zahlen Ende vergangener Woche gelang Moderna etwas, was das Biotech-Unternehmen zuvor schon lange nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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