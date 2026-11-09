Uranversorgung im Fokus: Premier American Uranium bohrt, Uranium Energy fördert, IsoEnergy stärkt den US-Zugang!

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Der Uran-Langfristpreisindikator erreicht 99 US-Dollar. Folgende Unternehmen setzen auf Exploration, Förderhochlauf und Beteiligungen.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Premier American Uranium Inc., Uranium Energy Corp. und IsoEnergy Ltd. · Auftraggeberin: SRC swiss resource capital AG, die laut Auftragsangaben mit den drei Emittenten entgeltliche IR-Verträge unterhält und JS Research erfolgsunabhängig vergütet · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH · Autor: Jörg Schulte · Zusätzliche Verbreitung: SRC über das Portal PresseBox · Erstveröffentlichung: 9. November 2026, 5:30 Uhr, Europe/Berlin

+++ Uranpreisindikator auf Rekordstand! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Uranmarkt setzt ein neues Signal: TradeTech meldete zum 31. Oktober 2026 einen Langfristpreisindikator von 99 US-Dollar je Pfund U3O8. Das ist der höchste Stand dieser seit 1996 veröffentlichten Reihe. Ende September lag der Wert noch bei 97 US-Dollar. Er beschreibt die Einschätzung eines Basispreises für neue langfristige Liefergeschäfte. Die tatsächlich vereinbarten Preise hängen unter anderem von Lieferzeitpunkt, Preisformel und Vertragspartner ab.1

Quelle: Eigene Darstellung mit KI-Unterstützung; Daten: TradeTech.1

Wie wichtig Lieferverträge sind, zeigen die USA: 87% der 2025 an zivile US-Kernkraftwerksbetreiber gelieferten Uranmenge wurden über langfristige Verträge gekauft, 13% über Spotverträge. Die EIA erfasst als langfristig auch Verträge mit mindestens einer Lieferung ein Jahr oder später nach Abschluss. Ein pauschaler Ausschluss des Spotmarkts wäre deshalb falsch.2

Insgesamt kauften diese Betreiber 46,9 Millionen Pfund U3O8-Äquivalent; rund 7% der Lieferungen waren US-Ursprungs. Das ist eine Herkunftsangabe und kein Anteil aus der laufenden US-Jahresproduktion. Die amerikanische Konzentratproduktion erreichte 2025 rund 2,1 Millionen Pfund, mehr als das Dreifache des Vorjahres und den höchsten Stand seit 2017. Produktions- und Einkaufsstatistik messen unterschiedliche Vorgänge; der hohe Importanteil bleibt dennoch deutlich.2,3

Quelle: Eigene Darstellung mit KI-Unterstützung; Daten: EIA.2

Für Anleger rücken damit unterschiedliche Wege zu zusätzlichem Uranangebot in den Blick: Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) erkundet und entwickelt US-Projekte. Uranium Energy (WKN: A0JDRR) baut die laufende US-Förderung aus. IsoEnergy (WKN: A412Q0) verbindet kanadische Ressourcen mit einer Beteiligung an einer US-Plattform.4,5,6,7,8,9

Premier American Uranium arbeitet an der Wirtschaftlichkeit von "Cebolleta'!

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) konzentriert sich unter anderem auf "Cebolleta' in New Mexico und "Kaycee' in Wyoming. Die 2025 veröffentlichte Schätzung für "Cebolleta' enthält rund 20,3 Millionen Pfund eU3O8 in der Kategorie "angezeigt' und 7,0 Millionen Pfund in der Kategorie "abgeleitet'. Grundlage sind 8,30 Millionen US-Tonnen mit 0,12% eU3O8 beziehungsweise 3,60 Millionen US-Tonnen mit 0,10% eU3O8. Das "e" kennzeichnet aus radiometrischen Messungen abgeleitete Äquivalentgehalte. Es handelt sich um Ressourcen, nicht um Mineralreserven.7,10

Die im Oktober 2025 vorgestellte vorläufige wirtschaftliche Bewertung, die "PEA', modelliert durchschnittlich 1,4 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr über 13 Produktionsjahre, mit Spitzenjahren nahe 2,0 Millionen Pfund. Bei 90 US-Dollar je Pfund ergeben sich ein Kapitalwert nach Steuern von 83,9 Millionen US-Dollar bei 8% Abzinsung und ein interner Zinsfuß von 17,7%. Das Anfangskapital beträgt laut Tabelle 21-1 des technischen Berichts rund 117,1 Millionen US-Dollar, einschließlich der dort der Vorproduktionsphase zugeordneten Genehmigungs- und Schließungskosten. Finanzierungskosten und Working Capital sind darin nicht enthalten. Die "PEA' umfasst auch "abgeleitete' Ressourcen, deren geologische Sicherheit für Mineralreserven nicht ausreicht.7,10

Am 13. Juli 2026 meldete Premier American Uranium den Abschluss von 6.030 Fuß (rund 1.840 m) Kernbohrungen für metallurgische Untersuchungen. Proben gingen an Hazen Research, um unter anderem die Uranrückgewinnung bei der Haufenlaugung zu untersuchen. Eine aktualisierte "PEA' wird für 2027 angestrebt.11

"Kaycee' liefert neue Bohransätze!

Bis zum 25. September 2026 waren auf dem vollständig unternehmenseigenen "Kaycee'-Projekt 80 Bohrungen über 65.620 Fuß, rund 20.001 Meter, abgeschlossen. Das entspricht etwa 66% des geplanten 100.000-Fuß-Programms. Im Zielgebiet "West Diane' lieferte WD26-012 ab rund 262 Meter Bohrlochtiefe 3,05 Meter mit 0,064% eU3O8.12

Die Werte beruhen auf Gamma-Bohrlochmessungen und wurden nicht auf radioaktives Ungleichgewicht korrigiert. Nach Unternehmensangaben entsprechen die Abschnitte ungefähr den wahren Mächtigkeiten oder überschreiten sie geringfügig. Zusätzliche Mineralrechte erweiterten das Gebiet auf rund 12.838 Hektar. Weitere Arbeiten in "West Diane' und eine anschließende Rückkehr nach "Rustler' sollen das Explorationspotenzial prüfen.12

DISA-Vereinbarung soll das PUR-Portfolio fokussieren!

Am 15. September 2026 meldete Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) eine Vereinbarung über vier Colorado-Projekte mit DISA Uranium. Vorgesehen sind DISA-Aktien im Wert von rund 2 Millionen US-Dollar und zusätzliche Warrants. DISA soll außerdem 5 Millionen US-Dollar über Zeichnungsscheine, sogenannte Subscription Receipts, in PUR investieren. Diese Finanzierung würde zusätzliche PUR-Aktien schaffen und bestehende Aktionäre verwässern.13

Der Vollzug ist an Bedingungen geknüpft, darunter regulatorische Zustimmungen und der Abschluss der Beteiligungsfinanzierung. Deren Erlös soll bis zur Erfüllung oder zulässigen Aufhebung der Freigabebedingungen treuhänderisch gebunden bleiben. Werden diese bis zum 13. Juni 2027 nicht erfüllt oder aufgehoben, sehen die Konditionen eine Rückzahlung vor. Die Vereinbarung ist deshalb noch kein Nachweis frei verfügbarer Mittel.13

Uranium Energy baut die laufende Förderung aus!

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) setzt in den USA auf "In-situ Recovery': Uran wird aus geeigneten Lagerstätten mithilfe zirkulierender Lösungen gewonnen. Im Geschäftsjahr bis zum 31. Juli 2026 meldete das Unternehmen 229.294 Pfund U3O8 einschließlich ausgefällten sowie getrockneten und in Fässer abgefüllten Materials. Davon entfielen 211.942 Pfund auf "Christensen Ranch'/"Irigaray' und 17.352 Pfund auf "Burke Hollow'/"Hobson'. Die Förderung bei "Burke Hollow' begann im April 2026.8

Die drei Plattformen um "Irigaray', "Hobson' und "Sweetwater' verfügen zusammen über rund 12,1 Millionen Pfund lizenzierte Jahreskapazität. Diese Kapazität ist deutlich von der tatsächlichen Produktion zu unterscheiden. Für die geplante Nutzung von "Sweetwater' sind unter anderem technische Ertüchtigung und weitere Genehmigungsschritte relevant. Uranium Energy (UEC) weist bislang keine Mineralreserven nach S-K 1300 aus und bleibt regulatorisch ein "exploration stage issuer", obwohl bereits gefördert wird.8,14

Am 28. September 2026 wurden laut UEC die abschließenden Genehmigungen für vier zusätzliche "Header Houses' bei "Christensen Ranch' erteilt. Diese Betriebsstationen verbinden Förder- und Injektionsbrunnen mit dem Prozesskreislauf. In der Meldung vom Folgetag erwartete Uranium Energy (WKN: A0JDRR) den Produktionsbeginn in den anschließenden Wochen.14

Finanzielle Mittel und Konversionspläne ergänzen den Hochlauf!

Zum 31. Juli 2026 verfügte Uranium Energy über rund 495,5 Millionen US-Dollar Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Die vom Unternehmen genannten rund 753 Millionen US-Dollar "liquiden Vermögenswerte" enthalten zusätzlich Aktienanlagen und Uranvorräte zu Marktwerten. Diese Summe ist daher kein reiner Kassenbestand.8,14

Der zugekaufte physische Uranbestand betrug 1,256 Millionen Pfund U3O8, zusätzlich zur Eigenproduktion. Im Geschäftsjahr verkaufte UEC 400.000 Pfund aus dem zugekauften Bestand zu durchschnittlich 93,13 US-Dollar je Pfund. Der Konzern verzeichnete gleichzeitig einen Jahresverlust von rund 137,3 Millionen US-Dollar.8,14

Die Tochter United States Uranium Refining & Conversion Corp. plant eine Anlage zur Umwandlung von Uranoxid in Uranhexafluorid für die anschließende Anreicherung. Fluor unterstützt die Planung, ein Lizenzantrag wird vorbereitet. Eine Kostenschätzung der Klasse IV wird bis Mitte 2027 angestrebt. Der am 13. Oktober 2026 vorgestellte National Security Advisory Council soll das Vorhaben begleitenuftrag.14,5

IsoEnergy verbindet "Hurricane' mit einer US-Beteiligung!

IsoEnergy (WKN: A412Q0) besitzt das "Larocque-East'-Projekt im kanadischen "Athabasca Basin' vollständig. Die Ressourcenschätzung der Lagerstätte "Hurricane' mit Stichtag 8. Juli 2022 weist 48,6 Millionen Pfund U3O8 bei 34,5% als "angezeigte' Ressource aus, enthalten in rund 63.800 Tonnen. Hinzu kommen 2,7 Millionen Pfund bei 2,2% in der Kategorie "abgeleitet', enthalten in rund 54.300 Tonnen. Die Schätzung wurde in der Unternehmensmeldung vom September 2026 weiterhin als aktuell geführt. Hohe Gehalte sind ein wesentlicher Ansatzpunkt für die Entwicklung, ersetzen aber keinen Wirtschaftlichkeitsnachweis.15,16

Das Sommerprogramm 2026 umfasste 26 Bohrungen über insgesamt 10.159 Meter. In 18 Bohrungen wurden Abschnitte oberhalb der verwendeten Radioaktivitätsschwelle von 350 Zählungen pro Sekunde ("CPS') über 0,5 Meter gemeldet. LE26-250, rund 75 Meter östlich von LE26-248 und außerhalb der bisherigen "Hurricane'-Ausdehnung, lieferte 11.075 cps über 3,5 Meter, einschließlich 43.160 cps über 0,5 Meter. Das sind gemittelte Messwerte für Bohrkernintervalle, keine chemisch bestimmten Urangehalte oder belegten wahren Mächtigkeiten.16

Die chemischen Analysen des Sommerprogramms wurden in der Septembermeldung als ausstehend bezeichnet. Sie sind entscheidend für die weitere Bewertung des "Hurricane South Trend'. Mit der Ernennung von Nathan Bridge zum Vice President, Exploration, am 13. Oktober 2026 ergänzt IsoEnergy sein Explorationsteam. Dr. Dan Brisbin wechselte in die neu geschaffene Funktion Vice President, Geology.16,17

Utah-Projekte sind in DISA Uranium eingebracht!

Am 19. August 2026 schloss IsoEnergy (WKN: A412Q0) die Übertragung seines Utah-Portfoliosan DISA Uranium ab. Dazu gehören "Tony M', "Daneros' und "Rim' sowie "Sage Plain' und "Flatiron'. Gleichzeitig investierte IsoEnergy 33 Millionen US-Dollar in die DISA-Finanzierung. Nach Transaktion und Finanzierung hielt IsoEnergy rund 33% auf voll verwässerter Basis und war größter Aktionär.9

Ein aktueller Schritt kam am 4. November 2026 hinzu: DISA berichtete über die Vorführung seiner mobilen "HPSA'-Technologie am Sanierungsprojekt "Mary Ann' in Colorado vor Behörden-, indigenen und Branchenvertretern am 29. Oktober. Das wasserbasierte mechanische Verfahren trennt uranhaltige Feinanteile vom Abfallgestein. Das konzentrierte Material wird für die nachgelagerte Rückgewinnung vorbereitet.18

DISA verbindet konventionelle Uranprojekte mit der "HPSA'-Technologie zur Aufbereitung und Rückgewinnung aus alten Minenabfällen. Geplant sind die Wiederaufnahme konventioneller Förderung und zusätzliche Verarbeitungskapazitäten. Für IsoEnergy ist dies ein Beteiligungsengagement, die Utah-Minen sind keine direkt eigenen Betriebe mehr. Künftige Erträge hängen unter anderem von der technischen Umsetzung, Genehmigungen und wirtschaftlichen Produktion bei DISA ab.9

Fazit:

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) verbindet neue Bohrergebnisse von "Kaycee' mit der geplanten Optimierung von "Cebolleta'. Aussagekräftige metallurgische Tests und eine belastbarere Wirtschaftlichkeitsbewertung bleiben zentral. Der DISA-Vertrag kann die Portfoliokonzentration unterstützen, steht aber unter Vollzugsbedingungen.12,11,13

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) bietet mit laufender Produktion und vorhandener Infrastruktureinen anderen Ansatz. Der Werttreiber ist der weitere wirtschaftliche Hochlauf.8,14

IsoEnergy (WKN: A412Q0) kombiniert hochgradige kanadische Ressourcen mit einer vollzogenen US-Beteiligung. Weitere Analysen müssen das Potenzial des "Hurricane South Trend' konkretisieren, die US-Perspektive hängt wesentlich von DISAs Entwicklung ab.15,16,9

Die nächsten Meilensteine bei diesen Uran-Unternehmen sind weitere Testergebnisse und die für 2027 angestrebte "Cebolleta'-Studie, Fortschritte beim UEC-Förderhochlauf und die bis Mitte 2027geplante Konversionskostenschätzung sowie die ausstehenden chemischen Ergebnisse von IsoEnergys Sommerbohrungen.11,14,16

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. TradeTech: Uranium Long-Term Price at Milestone High, 2. November 2026. Indikator zum 31. Oktober 2026; Methodik des Langfristpreisindikators.

2. U.S. Energy Information Administration: Uranium Marketing Annual Report, 29. Juli 2026, revidiert am 13. August 2026. Datenjahr 2025; insbesondere Vertragsarten und Uranursprung.

3. U.S. Energy Information Administration: U.S. uranium production more than tripled in 2025 and was the highest since 2017, 28. August 2026. Konzentratproduktion und Herkunft der Lieferungen.

4. Börse Stuttgart: Premier American Uranium Inc. Aktie, abgerufen am 5. November 2026. WKN A3ET9P, ISIN CA74048R1091.

5. Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp Forms National Security Advisory Council to Bolster Expansion into Uranium Conversion, 13. Oktober 2026. WKN A0JDRR; Tochtergesellschaft UR&C und Beirat.

6. Börse Stuttgart: IsoEnergy Ltd. Aktie, abgerufen am 5. November 2026. WKN A412Q0, ISIN CA46500E8678.

7. Premier American Uranium Inc.: Premier American Uranium Announces Preliminary Economic Assessment and Mineral Resource Update for the Cebolleta Uranium Project, Outlining Project Economics and Framework for Enhancement, 30. Oktober 2025. Studienergebnisse und Rohstoffpreisannahme; Ressourcen in eU3O8.

8. Uranium Energy Corp./SEC: Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended July 31, 2026, 29. September 2026. Produktion, Kapazitäten, fehlende Mineralreserven, Finanzlage und Vorräte; insbesondere Items 1, 1A, 2 und 7 sowie Note 7.

9. IsoEnergy Ltd. und DISA Technologies, Inc.: IsoEnergy and DISA Technologies Announce Closing of Transaction to Form DISA Uranium Corporation, 19. August 2026. Vollzogene Utah-Transaktion und Finanzierung; rund 33% nach beiden Vorgängen auf voll verwässerter Basis.

10. SLR International Corporation für Premier American Uranium Inc.: NI 43-101 Technical Report on the Preliminary Economic Assessment, Cebolleta Uranium Project, Cibola County, New Mexico, USA, 13. November 2025. Zugängliche Wiedergabe des technischen Berichts: Deckblatt und QP-Bescheinigungen nennen 14. Mai 2025 als Stichtag. Tabelle 21-1: Anfangskapital 117,117 Millionen US-Dollar. Die Unternehmensmeldung nennt abweichend den 15. Mai 2025.

11. Premier American Uranium Inc.: Premier American Uranium Successfully Completes Drilling Program at Cebolleta Project, New Mexico and Delivers Samples for Advanced Metallurgical Testing, 13. Juli 2026. 6.030 Fuß Kernbohrungen; metallurgische Untersuchungen und geplante PEA-Aktualisierung 2027.

12. Premier American Uranium Inc.: Premier American Uranium Reports 10 ft of 0.064% eU3O8 in Ongoing Drilling at Kaycee, Wyoming, 7. Oktober 2026. Programmstand 25. September 2026; Tabelle 1 und Hinweise zu Gamma-Messungen und Mächtigkeiten.

13. Premier American Uranium Inc.: Premier American Uranium Announces Strategic Partnership with DISA Uranium Through Colorado Asset Sale and Equity Investment, 15. September 2026. Vereinbarung vom 14. September 2026; Genehmigungen, Subscription Receipts und Treuhandbedingungen.

14. Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp Reports Fiscal 2026 Results, 29. September 2026. Genehmigungen vom 28. September; Definition der liquiden Vermögenswerte; Konversionsplanung.

15. SLR Consulting (Canada) Ltd. für IsoEnergy Ltd.: Technical Report on the Larocque East Project, Northern Saskatchewan, Canada, 4. August 2022. Ressourcenstichtag 8. Juli 2022; Tabelle 1-1 und Kapitel 14.

16. IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy Completes Summer Drilling at Larocque East, Intersecting Widespread and Strongest Radioactivity to Date Along the Hurricane South Trend, 8. September 2026. 26 Bohrungen, 10.159 Meter; Radioaktivität als Intervallmittelwerte; ausstehende chemische Analysen.

17. IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy Announces the Appointment of Nathan Bridge as Vice President, Exploration and Dr. Dan Brisbin as Vice President, Geology, 13. Oktober 2026. Aktuelle Funktionen des Explorationsteams.

18. DISA Uranium Corporation: DISA Uranium Hosts Government, Tribal and Industry Leaders at its First NRC-Licensed AUM Cleanup Project in Colorado, 4. November 2026. Demonstration vom 29. Oktober 2026 am Mary-Ann-Standort; mechanische Aufbereitung vor nachgelagerter Uranrückgewinnung.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: TradeTech-Langfristpreisindikator für September und Oktober 2026. Abbildung 2: Uranlieferungen an zivile US-Reaktorbetreiber 2025 nach Ursprung. Beide Grafiken sind eigene, programmatisch erzeugte Darstellungen mit KI-Unterstützung auf Basis der Quellen 1 und 2. Es werden keine fremden Unternehmensgrafiken, Logos oder KI-generierten Symbolbilder wiedergegeben.

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 5. November 2026. Geprüft wurden Zahlen, Einheiten, Bezugszeiträume, Ressourcen- und Studienangaben, Unternehmensmeldungen, Transaktionsstände, Wertpapierkennnummern sowie die Konsistenz von Text und Grafiken. Grundlagen waren EIA- und TradeTech-Veröffentlichungen, Unternehmensmeldungen, der UEC-Jahresbericht und technische Berichte. Der Cebolleta-Bericht war als zugängliche Wiedergabe über FinancialFilings verfügbar; ein direkter Abruf der Originaldatei über SEDAR+ gelang nicht. Die voneinander abweichenden Tagesstichtage in Bericht und Unternehmensmeldung sind im betreffenden Quelleneintrag dokumentiert. Im Haupttext wird dafür der Jahresbezug verwendet. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Eine Freigabe dieser überarbeiteten Fassung durch das Unternehmensmanagement wird nicht behauptet. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

Disclaimer und Pflichtangaben; Anzeige und Charakter des Beitrags

Dieser Beitrag ist entgeltliche Werbung beziehungsweise eine Marketingmitteilung zu Premier American Uranium Inc., Uranium Energy Corp. und IsoEnergy Ltd. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden.

Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über das Portal PresseBox.

Auftrag und Vergütung

Auftraggeberin für diesen Beitrag ist SRC swiss resource capital AG. Nach den für den Beitrag bereitgestellten Auftragsangaben unterhält SRC entgeltliche Investor-Relations-Verträge mit Premier American Uranium Inc., Uranium Energy Corp. und IsoEnergy Ltd. SRC beauftragt und vergütet JS Research für die Artikelerstellung erfolgsunabhängig. Der Vergütungsweg zu JS Research führt über SRC. Die entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung der Unternehmen begünstigen.

Quellen und Prüfung

Die Angaben beruhen auf den im Quellenblock bezeichneten Veröffentlichungen. Die Prüfung umfasste einen redaktionellen Quellenabgleich, keine unabhängige technische Verifikation von Bohrdaten, Studienannahmen oder Prognosen. Die im Cebolleta-Bericht genannten Qualified Persons sind Mark B. Mathisen, Stuart Collins, Jeffrey L. Woods, Lee (Pat) Gochnour und Matthew Behling für SLR International Corporation. Die Kaycee-Meldung wurde laut Quelle von J.J. Brown, PURs Vice President Exploration, geprüft. Der Larocque-East-Bericht wurde von Mark B. Mathisen für SLR Consulting (Canada) Ltd. erstellt; die IsoEnergy-Sommerbohrmeldung wurde von Dr. Dan Brisbin, damals Vice President Exploration, geprüft. Diese Funktionen und Prüfungen beziehen sich auf die Ausgangsquellen. Daraus folgt keine Prüfung oder Freigabe dieses Artikels durch diese Personen. Die redaktionelle Prüfung ersetzt keine unabhängige technische, rechtliche, steuerliche oder finanzielle Prüfung.

Ressourcen, Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf als angezeigte Ressourcen. Die Cebolleta-PEA ist vorläufig und umfasst abgeleitete Ressourcen, deren geologische Sicherheit für eine Einstufung als Mineralreserven nicht ausreicht. Ihre Ergebnisse beruhen auf Preis-, Kosten-, Ausbringungs- und weiteren Annahmen und können ausbleiben. UEC hat für seine Projekte keine nach S-K 1300 nachgewiesenen oder wahrscheinlichen Mineralreserven auf Basis einer entsprechenden Machbarkeitsstudie etabliert. Die laufende ISR-Förderung beseitigt die damit verbundenen geologischen und wirtschaftlichen Risiken nicht.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen insbesondere Exploration, metallurgische Verbesserungen, die aktualisierte Cebolleta-Studie, den PUR/DISA-Vollzug, Förderhochlauf, Konversionsplanung und die Entwicklung der DISA-Projekte. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Geologie, Metallurgie und Ausbringung, Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Vertragspartnerabhängigkeit, Infrastruktur, Arbeits- und Sicherheitsrisiken, Uranpreise, Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in den USA und Kanada. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

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