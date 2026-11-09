Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Corp. Zefiro Methane ist eines der spannendsten Unternehmen im Universum der grünen Aktien. Die Kanadier haben sich in einer milliardenschweren Nische festgesetzt und bekämpfen mit ihrer Technologie klimaschädliche Methan-Gase, die aus verlassenen Öl- und Gasquellen entweichen. In den Vereinigten Staaten entwickelt sich dies gerade zu einem Big Business - mit Zefiro an vorderster Front. Nun konnte das Management die nächsten Erfolge vermelden. Mit gleich drei Firmenkunden wurden Rahmenverträge abgeschlossen. Möglich ist dies laut Management dank der Übernahme von Viking Well Service im Frühjahr dieses Jahres. Zudem zeigen die Anleger großes Vertrauen in das Unternehmen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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