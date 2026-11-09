Zürich - Eine neue Accenture-Studie zeigt: 52 Prozent der Schweizer Führungskräfte priorisieren Cybersicherheit in den kommenden zwölf Monaten. Gleichzeitig trauen sich 69 Prozent der Schweizer Mitarbeitenden zu, KI-gestützte Bedrohungen zuverlässig zu erkennen. Grosse europäische Unternehmen verstärken ihre Anstrengungen im Bereich Cybersicherheit und Resilienz. Denn KI verändert sowohl die Bedrohungen, denen Unternehmen ausgesetzt sind, als auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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