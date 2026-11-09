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Zefiro Methane ist eines der spannendsten Unternehmen im Universum der grünen Aktien.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Corp.

Die Kanadier haben sich in einer milliardenschweren Nische festgesetzt und bekämpfen mit ihrer Technologie klimaschädliche Methan-Gase, die aus verlassenen Öl- und Gasquellen entweichen. In den Vereinigten Staaten entwickelt sich dies gerade zu einem Big Business - mit Zefiro an vorderster Front. Nun konnte das Management die nächsten Erfolge vermelden. Mit gleich drei Firmenkunden wurden Rahmenverträge abgeschlossen. Möglich ist dies laut Management dank der Übernahme von Viking Well Service im Frühjahr dieses Jahres. Zudem zeigen die Anleger großes Vertrauen in das Unternehmen.



Übernahme hält, was sie versprochen hat!

Und auch zahlentechnisch macht sich der Deal bemerkbar. So meldete Zefiro Methane jüngst den Abschluss von drei neuen MSA-Verträgen, von denen zwei mit börsennotierten Unternehmen aus dem Rohstoffsektor geschlossen wurden. Das Management sieht die Vertriebserfolge als Ergebnis der Übernahme des Equipments von Viking Well Service im Mai. Inzwischen hält Zefiro Methane aktive MSA-Verträge mit nahezu allen großen Gasproduzenten in der Nordostregion der Vereinigten Staaten.

Auftragsflut!

Dabei haben inzwischen fünf der sieben neuen Verträge schon Einnahmen generiert. Den Umsatz, den man der Übernahme des Equipments zurechnen kann, schätzt Zefiro für die Monate August und September auf insgesamt rund 1,54 Mio. USD. Dies entspricht einer hochgerechneten Jahresrate von mehr als 9 Mio. USD. Damit befindet sich Zefiro voll im Plan, denn das Management um CEO Catherine Flax hatte im Zuge des Kaufs des Equipments angekündigt, dass dieser den Jahresumsatz von Zefiro um etwa 10 Mio. USD steigern würde.



Milliardenmarkt steht bereit!

Zudem wartet ein riesiger Markt auf Zefiro Methane. Allein in den Vereinigten Staaten soll es mindestens zwei Millionen Löcher geben, aus denen noch klimaschädliche Gase entweichen. CEO Flax geht sogar von bis zu 3 Millionen Löchern aus. Insofern handelt es hier nur bedingt um einen Nischenmarkt. Die Behörden auf Bundes- und Staatenebene haben in den USA Initiativen eingeleitet, um dieses Problem zu bekämpfen. So wurden für die Schließung der Leckagen bisher mehr als 4,5 Mrd. USD an Steuergeldern bereitgestellt.

Wer sich ein Bild von den Arbeiten von Zefiro Methane machen möchte, sollte sich den Film "The Hazard Below" anschauen. Hier geht's zum Film:

Volle Auftragsbücher mit langen Laufzeiten

Zefiro Methane ist wahrscheinlich der größte Profiteur dieser Entwicklungen. Die bestehenden Aufträge reichen zum Teil bis Juni 2029. Und dieser Bestand spiegelt ausschließlich staatlich finanzierte Projekte wider. Dazu kommen dann Klienten aus der Öl- und Gasindustrie. Nicht zuletzt zahlt sich die gute Tat auch nachlagernd aus. So setzt das Unternehmen auf CO2-Zertifikate, die es sich mit seinem operativen Geschäft verdient - den Carbon Credits. Dabei wird die Menge des Methans erfasst, das ohne das Eingreifen von Zefiro in die Atmosphäre entwichen wäre. Die gewonnenen Zertifikate werden dann über eine eigene Einheit an Konzerne und Finanzinstitute verkauft.

Seit den letzten Meldungen konnte die Aktie von Zefiro wieder steigen. GBC Research hat ein Kursziel von 2,01 CAD (1,42 USD) ausgegeben.

Analysten raten zum Einstieg!

Die Aktie von Zefiro Methane konnte nach dem Oktober-Tief im Zuge der guten Meldungen um rund ein Fünftel zulegen. Dennoch ist sie in größeren Anlegerkreisen noch weitgehend unbekannt. Der Börsenwert ist mit rund 50 Mio. CAD noch überschaubar. Die Analysten von GBC Research sehen erhebliches Potenzial für das Papier. Ihr Kursziel liegt bei 2,01 CAD (1,42 USD). Sie raten zum Kauf.

Interessenskonflikt

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