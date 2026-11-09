Mitteilung der European Science Park Group AG: ESPG AG legt Halbjahreszahlen vor: Schwarze Null und resiliente Science Parks im herausfordernden Marktumfeld - Rohertrag mit EUR 4,9 Mio. nahezu auf Vorjahresniveau (H1 2025: EUR 5,0 Mio.) - Einnahmen trotz gestiegener Zinsen und des Aufbaus von Leerstand gesichert; Bewirtschaftungskosten, Overheads und Kapitaldienst abgedeckt - Ergebnis vor Steuern (EBT) von EUR 0,5 Mio. nach EUR 0,2 Mio. im Vorjahreszeitraum; LTV mit 57,6 % stabil - Konsequente Investitionen in die Weiterentwicklung des Science Park-Portfolios und neue Mietverträge mit innovativen Unternehmen Die European Science Park Group (ESPG AG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, legt ihre Halbjahreszahlen zum 30. Juni 2026 vor. In einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld zeigen sich das Science Park-Portfolio resilient. ESPG schloss das erste Halbjahr erneut mit einer "schwarzen Null" ab. Damit behauptet sich der Science Park-Investor in einem anhaltend herausfordernden Umfeld. Die gesicherten Einnahmen ermöglichten es, Bewirtschaftungskosten, Overheads und Kapitaldienst abzudecken - auch vor dem Hintergrund gestiegener Zinsen und des temporären Aufbaus von Leerstand. Resiliente Science Parks mit stabilen Mieterlösen Der Rohertrag erreichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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