DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
BITWISE EURO O.END ETP EUR DE000A4APQX6 BAW/UFN
BITWISE EURO O.END ETP USD DE000A4APQX6 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
BITWISE EURO O.END ETP EUR DE000A4APQX6 BAW/UFN
BITWISE EURO O.END ETP USD DE000A4APQX6 BAW/UFN
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