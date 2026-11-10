he following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.11.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.11.2026
.
ISIN Name
CA34380L1022 FLUENT CORP. O.N.
CA98980T1049 ZODIAC GOLD INC. O.N.
DE000A4APQX6 BITWISE EURO O.END ETP
FR0000060451 INSTALLUX SA INH. EO 16
NO0010708910 ZALARIS ASA A NK -,10
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.11.2026
.
ISIN Name
CA34380L1022 FLUENT CORP. O.N.
CA98980T1049 ZODIAC GOLD INC. O.N.
DE000A4APQX6 BITWISE EURO O.END ETP
FR0000060451 INSTALLUX SA INH. EO 16
NO0010708910 ZALARIS ASA A NK -,10
© 2026 Xetra Newsboard