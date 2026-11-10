The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.11.2026.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.11.2026
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ISIN Name Currency
DE000A4APQX6 Bitwise Europe GmbH EUR/USD
LU2484583138 UBS Asset Management [Europe] S.A. EUR
IE000S4A5WE2 UBS Asset Management [Europe] S.A. EUR
IE000BKMMHF9 UBS Asset Management [Europe] S.A. EUR
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.11.2026
.
ISIN Name Currency
DE000A4APQX6 Bitwise Europe GmbH EUR/USD
LU2484583138 UBS Asset Management [Europe] S.A. EUR
IE000S4A5WE2 UBS Asset Management [Europe] S.A. EUR
IE000BKMMHF9 UBS Asset Management [Europe] S.A. EUR
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