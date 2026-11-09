DJ Nordex soll 84-MW-Windpark von Verbund in Albanien bestücken
DOW JONES--Nordex hat einen Auftrag vom österreichischen Energiekonzern Verbund bekommen. Der Windanlagenhersteller soll 12 Windenergieanlagen mit 84 Megawatt Gesamtleistung für den geplanten Windpark Spille in Albanien liefern, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte. Der Auftrag umfasst zudem einen Servicevertrag mit 15 Jahren Laufzeit. Das Projekt ist das erste Windenergievorhaben von Nordex in Albanien.
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November 09, 2026 02:23 ET (07:23 GMT)
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