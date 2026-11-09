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Cantourage entwickelt Telecan weiter und stärkt den digitalen Zugang zur medizinischen Versorgung



09.11.2026 / 09:00 CET/CEST

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Patientenorientierte Weiterentwicklung: Telecan erweitert sein digitales Angebot, um Patientinnen und Patienten mit medizinischem Beratungs- und Behandlungsbedarf einen zusätzlichen Zugang zur ärztlichen Betreuung zu ermöglichen.

Telecan erweitert sein digitales Angebot, um Patientinnen und Patienten mit medizinischem Beratungs- und Behandlungsbedarf einen zusätzlichen Zugang zur ärztlichen Betreuung zu ermöglichen. Verbesserter Zugang zur Versorgung: Das ergänzende Angebot soll den unterschiedlichen Bedürfnissen von Patientinnen und Patienten Rechnung tragen und den Zugang zur ärztlichen Beurteilung flexibler gestalten.

Das ergänzende Angebot soll den unterschiedlichen Bedürfnissen von Patientinnen und Patienten Rechnung tragen und den Zugang zur ärztlichen Beurteilung flexibler gestalten. Strategische Weiterentwicklung: Mit dem Ausbau von Telecan stärkt Cantourage seine Position im Bereich der digitalen Versorgung mit medizinischem Cannabis und schafft langfristige Entwicklungsperspektiven. Die Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01) entwickelt ihre Telemedizin-Plattform Telecan gezielt weiter. Neben der bisherigen Videosprechstunde wird künftig ein zusätzlicher digitaler, fragebogengestützter Zugang zur ärztlichen Prüfung von Behandlungsanfragen angeboten. Ziel ist es, Patientinnen und Patienten mit entsprechendem medizinischem Bedarf einen möglichst unkomplizierten, flexiblen und zugleich medizinisch verantwortungsvollen Zugang zur ärztlichen Versorgung zu ermöglichen. Mit der Weiterentwicklung trägt Cantourage den sich verändernden Anforderungen an digitale Gesundheitsangebote Rechnung und stärkt zugleich die Positionierung von Telecan im deutschen Markt für medizinisches Cannabis.



Patientenorientierte Weiterentwicklung des Versorgungsangebots



Telecan hat sich als digitale Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten etabliert, die eine ärztliche Beratung und gegebenenfalls eine Behandlung mit medizinischem Cannabis in Anspruch nehmen möchten. Mit dem zusätzlichen digitalen Zugangsweg möchte Telecan sowohl bereits registrierten als auch neuen Patientinnen und Patienten eine weitere Möglichkeit bieten, ihren medizinischen Behandlungsbedarf ärztlich beurteilen zu lassen. Dabei steht nicht die Nutzung der Plattform als solche im Vordergrund, sondern die bedarfsgerechte medizinische Versorgung. Der ergänzende Zugang soll unterschiedlichen persönlichen und medizinischen Anforderungen Rechnung tragen und den Weg zur ärztlichen Beurteilung flexibler gestalten. Damit entwickelt Telecan sein bestehendes Versorgungsangebot konsequent weiter.



Erweiterter digitaler Versorgungsweg



Bei dem neuen Angebot können Patientinnen und Patienten ihre medizinischen Angaben zunächst über einen strukturierten digitalen Fragebogen übermitteln. Ein approbierter Arzt beurteilt jeden Fall individuell, kann Rückfragen stellen oder ein ergänzendes Gespräch veranlassen und entscheidet eigenständig über eine mögliche Verordnung. Die Ausgestaltung des Angebots richtet sich nach den jeweils geltenden medizinischen und rechtlichen Anforderungen.

Nach Einschätzung von Cantourage ergänzt Telecan mit diesem zusätzlichen Versorgungsweg sein bestehendes Angebot um eine in der digitalen Gesundheitsversorgung etablierte Form der ärztlichen Kontaktaufnahme.

Paul Thies, Geschäftsführer der Apsat GmbH (Telecan) "Mit der Weiterentwicklung von Telecan möchten wir Patientinnen und Patienten den Zugang zu einer qualifizierten ärztlichen Beurteilung erleichtern. Der zusätzliche digitale Weg bedeutet ausdrücklich keine automatisierte Verschreibung. Jeder Behandlungsfall wird individuell von einem approbierten Arzt geprüft, der bei medizinischer oder rechtlicher Notwendigkeit einen direkten Arzt-Patienten-Kontakt veranlasst. Wir orientieren uns konsequent an den geltenden medizinischen und regulatorischen Anforderungen und haben die Plattform so weiterentwickelt, dass wir auch auf künftige gesetzliche Veränderungen flexibel reagieren können. Unser Anspruch ist es, digitale Möglichkeiten sinnvoll zu nutzen und dabei eine hohe medizinische Qualität und regulatorische Sicherheit zu gewährleisten."



Strategische Bedeutung für Cantourage



Telecan ist für Cantourage ein wichtiger Bestandteil der strategischen Positionierung im deutschen Markt für medizinisches Cannabis. Die Plattform unterstützt den Zugang zu einer ärztlich verantworteten Versorgung und trägt dazu bei, digitale Versorgungsstrukturen in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Für Cantourage können sich daraus mittelbar zusätzliche wirtschaftliche Perspektiven im Apothekengeschäft ergeben. Die Produktumsätze des Unternehmens entstehen durch den Vertrieb medizinischer Cannabisprodukte an Apotheken und nicht durch die Telemedizin-Plattform selbst.

Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE: "Mit der Weiterentwicklung von Telecan stellen wir die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, Menschen mit entsprechendem medizinischem Bedarf einen zeitgemäßen und verantwortungsvollen Zugang zur ärztlichen Versorgung zu ermöglichen. Gleichzeitig stärken wir damit die strategische Position von Cantourage im Markt für medizinisches Cannabis. Wir sind überzeugt, dass eine patientenorientierte Weiterentwicklung digitaler Versorgungsangebote auch langfristig positive Impulse für unser Geschäft schaffen kann."



Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Cannabispräparaten und pharmazeutischen Produkten. Mit seinem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage Produzenten aus aller Welt einen schnelleren, einfacheren und kosteneffizienteren Zugang zum wachsenden europäischen Markt für medizinisches Cannabis. Hierzu übernimmt das Unternehmen die Verarbeitung und den Vertrieb von Cannabisrohstoffen und -extrakten. Dabei stellt Cantourage konsequent die Einhaltung höchster europäischer pharmazeutischer Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Cannabisblüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage ist seit dem 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A3DSV01).





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