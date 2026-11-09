Zürich - Die CPH Group hält an ihren Mittelfristzielen fest. Der Industriekonzern strebt demnach ein jährliches Umsatzwachstum von 5 bis 8 Prozent an. Die EBITDA-Marge soll mittelfristig 16 bis 18 Prozent erreichen, die Free-Cashflow-Marge 8 bis 10 Prozent. Zudem will CPH die Eigenkapitalquote über 50 Prozent halten, wie am Montag aus den Unterlagen zum Investorentag in Zürich hervorgeht. Die angestrebte Ausschüttungsquote liegt - wie im Juli bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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