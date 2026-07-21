Perlen - CPH hat im ersten Halbjahr 2026 einen stabilen Umsatz von 176,1 Millionen Franken erzielt. Das EBITDA sank um 6,3 Prozent auf 28,3 Millionen Franken, was einer Marge von 16,1 Prozent nach 17,2 Prozent im Vorjahr entspricht. Die Gruppe rechnet im zweiten Halbjahr mit einer positiven Geschäftsentwicklung und will künftig mehr Geld an die Aktionärinnen und Aktionäre ausschütten. Der Rückgang beim Betriebsgewinn ist laut CPH hauptsächlich auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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