Logistics Reply, das auf Softwarelösungen für die Supply-Chain und das Lagermanagement spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe, wurde im "IDC MarketScape: Worldwide Warehouse Management for Retail 2026 Vendor Assessment" (Dok.-Nr. US53701926, Oktober 2026) sowie im "IDC MarketScape: Worldwide Warehouse Management for Manufacturing 2026 Vendor Assessment" (Dok.-Nr. US53013526, Oktober 2026) in die Kategorie "Leaders" eingestuft. Beide Assessments bewerten Anbieter auf Basis ihrer Strategie und ihrer Produktfunktionen und berücksichtigen dabei sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261109916408/de/

Logistics Reply, the Reply Group company specialised in software solutions for supply chain execution and warehouse management, has been positioned in the Leaders Category of the IDC MarketScape: Worldwide Warehouse Management for Retail and Manufacturing.

LEA ReplyTM ist die cloud-native, modulare Plattform von Logistics Reply für Warehouse- und Supply-Chain-Management. Sie umfasst wesentliche Funktionen der Lagerverwaltung sowie ergänzende Funktionen wie Kommissionierung im Geschäft, Direktversand, Last-Mile-Delivery, Ressourcenplanung, 3PL-Billing und agentenbasierte KI über LEA Dynamic Intelligence. Für Logistics Reply ist die Auszeichnung Ausdruck des kontinuierlichen Engagements, entlang der gesamten Lager- und Lieferkettenabwicklung messbaren Mehrwert zu schaffen.

"Die Einstufung als ein Leader im IDC MarketScape ist für uns eine wichtige Anerkennung für unser Team, unsere Partner und unsere Kunden", sagt Enrico Nebuloni, Executive Partner bei Reply. "Aus unserer Sicht spiegelt sie unsere Produktstrategie wider. Sie zeigt auch den Mehrwert, den LEA Reply jeden Tag im Lager schafft. Unsere Kunden arbeiten in komplexen und dynamischen Umgebungen in der Fertigung, im Handel und in der Logistikdienstleistung. Ihnen wollen wir eine modulare Plattform bieten, die sich an ihre Abläufe anpasst und mit ihnen wächst. Von den Kernprozessen im Lager bis hin zu Automatisierung und KI."

Diese Auszeichnung bestätigt das Engagement von Logistics Reply für kontinuierliche Innovationen im Bereich der Lager- und Lieferkettensteuerung. Das Unternehmen wird auch künftig in LEA Reply investieren und Organisationen beim Aufbau von Lieferketten unterstützen, die vernetzt bleiben, sich schnell anpassen und mit dem Wandel Schritt halten können.

Weitere Informationen unter: https://www.reply.com/logistics-reply/de.

Logistics Reply

Logistics Reply ist das auf Softwarelösungen für Supply Chain Execution und Warehouse Management spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe. Die Plattform LEA Reply basiert auf mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Execution-Software, Data Intelligence und Risk Governance. Sie bildet eine einheitliche digitale Grundlage für die Steuerung logistischer Prozesse und vereint Warehouse Management, Planung und Optimierung, die Integration von Automatisierungs- und Robotiksystemen, intelligente Orchestrierung sowie KI-Funktionen. LEA Reply wurde für komplexe und sich wandelnde Logistikumgebungen entwickelt und verbindet Menschen, Prozesse, Systeme und heterogene Automatisierungstechnologien auf einer skalierbaren Plattform. Dabei eignet sich LEA Reply für weitgehend manuell geprägte Lager ebenso wie für zunehmend automatisierte. Mit modularen, cloud-nativen Lösungen unterstützt Logistics Reply Unternehmen dabei, ihre Logistik schrittweise weiterzuentwickeln: von der operativen Prozesssteuerung über die intelligente Orchestrierung bis hin zum kontrollierten Einsatz agentenbasierter KI. Entdecken Sie unsere innovativen Softwarelösungen auf www.reply.com/logistics-reply/de

IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Modell zur Anbieterbewertung soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt geben. Die Studie verwendet eine strenge Bewertungsmethodik auf Basis qualitativer und quantitativer Kriterien, die in einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters in einem bestimmten Markt mündet. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und künftigen Markterfolgsfaktoren von Technologieanbietern sinnvoll miteinander verglichen werden können. Darüber hinaus bietet der Rahmen Technologieeinkäufern eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen unterstützt Reply führende Industriekonzerne aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Zu den Dienstleistungen von Reply gehören: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

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