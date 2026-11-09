Er war immer der Außenseiter im Club der Tech-Riesen. Jetzt soll Tesla seinen Platz räumen, ausgerechnet für eine Firma von Elon Musk selbst. Und am Ende könnte sich die Frage ganz anders erledigen. Tesla raus, SpaceX rein. Das fordert das US-Finanzmagazin Barron's für die "Magnificent Seven", die sieben Tech-Riesen der Wall Street. Tesla habe nie wirklich in die Gruppe gepasst. Den Begriff prägte 2023 Michael Hartnett von der Bank of America in Anlehnung an den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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