Die Aktie des Augsburger Herstellers von Antriebssystemen Renk befindet sich seit über einem Jahr in einer ausgeprägten Korrektur. Im Oktober 2025 notierte Renk noch bei 90 Euro und schien den 100 Euro näher zu sein, als den 80 Euro. Die letzten Monate standen dann ganz im Zeichen einer Korrektur. Zuletzt ging es für die Aktie unter die Marke von 40 Euro. Die Korrektur hat damit ein weiteres Kapitel aufgeschlagen. Die mit Spannung erwarteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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