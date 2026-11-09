Köln (ots) -Revierderby in der Frauenfußball Regionalliga - und der WDR ist live dabei: Am Sonntag, 15.11.2026, trifft Borussia Dortmund mit Ex-Nationalspielerin Alex Popp auf den FC Schalke 04. Der WDR überträgt die Partie ab 14:50 Uhr live auf wdr.de, in der WDR App und im WDR Fernsehen.Die Dortmunderinnen empfangen den Lokalrivalen aus Gelsenkirchen im Stadion Rote Erde zum Spitzenspiel: In der Frauenfußball Regionalliga West steht der BVB mit zwölf Siegen aus zwölf Spielen an der Tabellenspitze, Schalke 04 lauert dahinter auf Platz zwei. Auch für Alex Popp ist es eine besondere Partie: Für sie ist es das erste Revierderby. Erst seit dieser Saison trägt die Ex-Nationalspielerin das BVB-Trikot und ist damit zurück in ihrer Heimatregion.Die Nachfrage nach Tickets ist nach Angaben des BVB groß: Es wurden bereits mehr als 17.000 Karten verkauft. Der Verein wird damit den bisherigen Zuschauerrekord von 14.500 verkauften Tickets für ein Frauen-Regionalligaspiel in Deutschland knacken.Für den WDR kommentiert Benedikt Brinsa. Als Co-Kommentatorin an seiner Seite: Die frühere Nationalspielerin und zweimalige Europameisterin Inka Grings.Der WDR hat zuletzt sein digitales Regionalsport-Angebot deutlich ausgebaut, u.a. mit Audio- und Video-Streams der 3. Liga und einer größeren Berichterstattung über die Klubs in NRW. Mit diesen Angeboten verfolgt der WDR sein Ziel konsequent weiter, die digitale Heimat der Menschen in NRW zu werden.--Am 15. November 2026 ab 14:50 Uhr auf wdr.de, in der WDR App, im WDR Fernsehen und in der ARD MediathekFrauenfußball Regionalliga West: Borussia Dortmund - FC Schalke 04Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6386659