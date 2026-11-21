Gelsenkirchen - Am 10. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga haben sich der FC Schalke 04 und der VfB Stuttgart mit einem 0:0 unentschieden getrennt.



Die Partie begann mit einem hohen Tempo, wobei beide Mannschaften früh Druck ausübten. Schalke zeigte sich engagiert und versuchte, die Stuttgarter Abwehr zu überwinden. Besonders Vitalie Becker fiel durch seine Defensivaktionen auf, während Chris Führich und Deniz Undav auf Seiten der Gäste immer wieder für Gefahr sorgten. Trotz einiger vielversprechender Angriffe blieb die erste Halbzeit torlos.



Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Beide Teams kämpften verbissen um die Kontrolle im Mittelfeld, wobei die Abwehrreihen stets wachsam blieben. Die Schalker versuchten, durch schnelle Konter zum Erfolg zu kommen, während Stuttgart auf Ballbesitz setzte.



In den Schlussminuten drängten beide Mannschaften auf den Siegtreffer, doch die Abwehrreihen hielten stand, sodass es beim 0:0 blieb.



Durch das Unentschieden bleibt Schalke auf dem 16. Tabellenplatz, während der VfB vorerst auf dem 8. Rang verharrt.





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