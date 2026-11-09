Der Projektierer Abo Energy hat die fällige Zinszahlung für eine nachrangige Anleihe ausgesetzt. Das sei nötig, um das Restrukturierungskonzept nicht zu gefährden, das umfassende Sanierungsbeiträge von Anleihegläubigern, sonstigen Fremdkapitalgebern und Aktionären beinhalten soll. Abo Energy, Projektierer für Windenergie und Photovoltaik, hat beschlossen, die nach den Anleihebedingungen am 8. November 2026 fällige und am 9. November 2026 zahlbare Zinszahlung in Höhe von rund 3,125 Millionen auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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