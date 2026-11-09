HIGHLIGHTS:

Heliostar visiert mit den derzeitigen Bohrungen zur Definition der Oxidressource eine Verlängerung der Minenlebensdauer in San Agustin um bis zu zwei Jahre an.

Die Bohrungen ergaben eine durchgängige flache Oxid-Gold-Mineralisierung, die sich über 200 Meter vom Rand der derzeitigen Reserven in der Zone Corner Expansion aus erstreckt.

Definition der Zone East Wall, eines neuen Gebiets mit Oxid-Gold, unmittelbar östlich des aktuellen Abbaugebiets

Zone East Wall 100,6 m mit einem Gehalt von 0,42 g/t AuÄq ab der Oberfläche 94,5 m mit einem Gehalt von 0,33 g/t AuÄq ab der Oberfläche 24,4 m mit einem Gehalt von 3,44 g/t AuÄq ab 105,2 m

Oxidzone Corner Expansion 40,9 m mit einem Gehalt von 0,99 g/t AuÄq ab 20,0 m 73,0 m mit einem Gehalt von 0,38 g/t AuÄq ab 31,9 m 50,3 m mit einem Gehalt von 0,37 g/t AuÄq ab 18,3 m 32,0 m mit einem Gehalt von 0,54 g/t AuÄq ab 44,2 m



Vancouver, Kanada / 9. November 2026 / IRW-Press / Heliostar Metals Ltd. (TSX: HSTR, OTCQX: HSTXF, FRA: RGG1) ("Heliostar" oder das "Unternehmen") freut sich, weitere Ergebnisse der Bohrungen in seiner zu 100 % unternehmenseigenen Mine San Agustin in Durango, Mexiko, bekannt zu geben. Dies ist Teil der laufenden Ressourcen- und Explorationsbohrprogramme des Unternehmens, die aufgrund des bisherigen Erfolgs auf einen Umfang von 25.000 - 30.000 Bohrmetern ausgeweitet wurden. Das Programm verfolgt das primäre Ziel, zusätzliche Oxidressourcen zu identifizieren, um eine Verlängerung der Minenlebensdauer zu unterstützen.

Charles Funk, CEO von Heliostar, merkte dazu wie folgt an: "Die heutigen Ergebnisse knüpfen an die positiven Explorationsergebnisse an, die wir in diesem Jahr bereits gemeldet haben. Durch die Bohrungen wurden mehrere Zonen identifiziert, unter anderem die Corner Expansion und die neu gemeldete Zone East Wall, die ähnliche Goldgehalte und Mächtigkeiten aufweisen wie die momentan abgebaute Mineralisierung. In diesen beiden Zonen laufen derzeit die Ressourcenmodellierung, eine metallurgische Bewertung, die technische Planung und Änderungen der Genehmigungen, und wir gehen davon aus, dass sie zu 50 % zur angestrebten zweijährigen Verlängerung der Minenlebensdauer in San Agustin beitragen können. Das Unternehmen hat den Umfang des laufenden Bohrprogramms verdoppelt, um die offene Mineralisierung weiter zu erkunden und zusätzliche Ziele zu testen, um das Erweiterungsziel im Jahr 2027 umzusetzen. Das Erreichen dieses Ziels würde die Cashflow-Generierung des Unternehmens signifikant steigern, während wir gleichzeitig das Projekt Ana Paula in die Produktion überführen."

Bohrprogramm

Heliostar hat im Rahmen des laufenden Programms, mit dem neun Zielzonen in der Nähe der Mine untersucht werden, bislang 217 Bohrungen über insgesamt 22.118 Meter absolviert. Die heutige Veröffentlichung umfasst Ergebnisse aus 164 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 16.970 Metern aus vier der neun Zielzonen, nämlich den Zonen Corner Expansion, Phase 3 East, Phase 5 und East Wall (Abbildung 1).

Abbildung 1: Übersichtskarte der Oxidziele und Standorte der gemeldeten Bohrlöcher in der Mine San Agustin.

Abbildung 2: Querschnitt durch die neue Zone East Wall

Die Ergebnisse veranschaulichen das Potenzial für eine Produktionssteigerung und eine Verlängerung der Minenlebensdauer in San Agustin. Die Bohrabschnitte in der Zone Corner Expansion belegen eine Mineralisierung, die sich über 200 Meter südwestlich des Randes der derzeitigen Reserve erstreckt und offen bleibt. Die Bohrungen in der neu identifizierten Zone East Wall zeigen zudem, dass die Mineralisierung am südöstlichen Rand der Grube über die aktuelle Reserve hinaus in Richtung Osten offen ist. Die Explorationsbohrungen in den Zonen Phase 5 und Phase 3 East lieferten Ergebnisse, die Folgebohrungen rechtfertigen.

Die vielversprechenden Ergebnisse in der Zone Corner Expansion führten zu der Entscheidung, das mit 9,75 Millionen USD veranschlagte Bohrprogramm auszuweiten, um das volle Ausmaß zusätzlicher Ressourcenziele zu definieren. Durch die Erweiterung des Programms auf 25.000 - 30.000 Meter ist es möglich, die bisher eingegangenen Ergebnisse durch ein Ressourcenbohrprogramm weiter zu untersuchen und eine erste Erkundung der Oxid-Zielzonen MKT-2, La Isla und Phase 7 durchzuführen. Außerdem wird eine Reihe von Sulfidzielen erkundet, die sich unterhalb der Oxidmineralisierung befinden. Die Bohrarbeiten werden mit zwei Bohranlagen durchgeführt, einem Reverse-Circulation-Bohrgerät (RC) für Ressourcendefinitionsbohrungen und einem Kernbohrgerät, mit dem Ressourceninformationen und zusätzliche Daten zur Gesteinsfestigkeit und zur Hydrogeologie erhoben und Proben für detaillierte metallurgische Untersuchungen entnommen werden. Auf diese Weise kann Heliostar die technischen und metallurgischen Informationen sammeln, die für die Bewertung einer zusätzlichen Grubenerweiterung (Pit Layback) über die derzeit abgebaute Reserve hinaus erforderlich sind.

Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Zone Corner Expansion

Die Bohrungen in der Zone Corner Expansion belegen weiterhin, dass sich die Mineralisierung über den Bereich der Corner Reserve hinaus erstreckt. Ein Mineralisierungskorridor, der sich 200 Meter von der derzeitigen Tagebaugrenze entfernt erstreckt, wird durch zuvor gemeldete Abschnitte in den Bohrlöchern 25-SAGRC-739, -740 und -746 definiert und durch die heute gemeldeten Bohrlöcher 26-SAGDD-014 und -016 weiter untermauert. Dieser Korridor bleibt für eine weitere Ausdehnung offen (Abbildung 1).

Die Mineralisierung in diesem Korridor wird hauptsächlich von der in südwestlicher Richtung streichenden Verwerfung Arturo bestimmt, als sekundäre Faktoren wirken die günstigen lithologischen Eigenschaften und die lithologischen Kontaktzonen. Durch zusätzliche Definitionsbohrungen sowohl mit Kernbohrern als auch mit RC-Bohrern wurde die Bohrdichte erhöht, um ein Ressourcenmodell im Vorfeld einer Abbauentscheidung zu untermauern. Die Ausdehnung der Mineralisierung im Bereich der Verwerfung Arturo stand im Mittelpunkt der Bohrungen, wobei entlang der Struktur mehrere erfolgreiche Explorationsabschnitte erzielt wurden. Die neuen Abschnitte in den Bohrlöchern 25-SAGRC-795 und -796 stellen jedoch einen zusätzlichen Korridor mit hochgradigem Erz dar, der weiter südlich innerhalb der Zone Corner Expansion liegt. Diese Abschnitte weisen auf eine zweite offene Mineralisierungszone hin, die das Unternehmen weiter untersuchen will.

Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Zone East Wall

Die Bohrungen in der neu definierten Zone East Wall durchteuften hochgradige, in nordöstlicher Richtung verlaufende mineralisierte Korridore und eine versprengte Mineralisierung entlang des östlichen Rands der bestehenden Grube. Zu den wichtigsten Abschnitten zählen 26-SAGRC-810 und -815, die 94,5 m mit 0,33 Gramm Goldäquivalent ("AuÄq") pro Tonne ("g/t") ab der Oberfläche bzw. 100,6 m mit 0,42 g/t AuÄq ab der Oberfläche durchteuften (Abbildung 2).

Die Abschnitte in der Zone East Wall definierten einen Korridor, in dem nordöstlich streichende Strukturen und Kontakte zwischen Intrusivgestein und Sedimenten die Mineralisierung kontrollieren. Diese Mineralisierung erstreckt sich 150 Meter östlich der Grubenwand und der aktuellen Reserve und bleibt offen.

Einzelheiten zu den Ergebnissen

Die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt. Die Mineralisierung bei San Agustin präsentiert sich in Form von Versprengungen sowie strukturell und stratigraphisch beeinflussten Zonen. Zu den vielfältigen Einflussfaktoren auf diese Zonen zählen nordwestlich und nordöstlich streichende, annähernd vertikal einfallende Verwerfungen, die Lithologie sowie Kluftnetze. Die Ausrichtung der Bohrlöcher ist darauf optimiert, den dominierenden Einflussfaktor in diesem Gebiet zu überprüfen.

Die nächsten Schritte

Die Bohrungen in San Agustin dauern an; sie visieren weiterhin neue Mineralisierungen sowie eine weitere Untersuchung der bereits identifizierten Gebiete von Interesse mit Ressourcendefinitionsbohrungen an.

Für die Zone Corner Expansion und die Zone East Wall arbeitet das Unternehmen an einer Ressourcen- und Reservenschätzung, die durch detaillierte metallurgische und ingenieurtechnische Untersuchungen gestützt wird. Der Abschluss dieser Arbeiten ermöglicht die Definition einer aktualisierten Reserve, welche die Beantragung der Genehmigungsänderungen unterstützen wird. Sobald die erforderlichen Genehmigungsänderungen und die notwendigen technischen Informationen vorliegen, kann das Unternehmen eine Entscheidung über die Verlängerung der Minenlebensdauer in San Agustin treffen.

Tabelle mit Bohrergebnissen und Koordinaten

Bohrlochname Von (Meter) Bis (Meter) Abschnitt (Meter) Au (g/t) Ag (g/t) AuÄq (g/t) AuÄq-Top-Cut (g/t) 1 Bohrloch-Ziel 26-SAGRC-768 0,0 70,1 70,1 0,32 42,5 0,40 0,39 Corner Reserve1 26-SAGRC-771 0,0 73,2 73,2 0,41 11,5 0,43 Corner Reserve einschließlich 12,2 35,1 22,9 0,70 15,5 0,73 26-SAGRC-783 0,0 73,2 73,2 0,36 25,8 0,41 Corner Reserve und 93,0 102,1 9,1 0,49 2,7 0,49 26-SAGRC-784 0,0 57,9 57,9 0,45 41,6 0,53 0,53 Corner Reserve1 26-SAGRC-787 9,1 15,2 6,1 0,27 7,1 0,29 Corner Reserve und 24,4 33,5 9,1 0,74 55,6 0,84 26-SAGRC-795 18,3 68,6 50,3 0,36 3,0 0,37 Corner Ext 26-SAGRC-796 19,8 29,0 9,1 1,18 5,3 1,19 Corner Ext und 44,2 76,2 32,0 0,54 2,8 0,54 26-SAGRC-799 0,0 25,9 25,9 0,36 30,2 0,42 East Wall einschließlich 6,1 18,3 12,2 0,42 32,7 0,48 und 35,0 64,0 29,0 0,24 15,9 0,27 26-SAGRC-800 0,0 9,1 9,1 3,32 12,9 3,34 2,97 Corner Reserve1 und 29,0 35,1 6,1 0,30 10,1 0,32 und 41,1 50,3 9,1 0,60 37,1 0,67 und 62,5 86,9 24,4 0,36 34,9 0,43 26-SAGRC-810 0,0 94,5 94,5 0,32 8,3 0,33 East Wall einschließlich 1,5 16,8 15,2 0,55 30,0 0,60 und einschließlich 27,4 44,2 16,8 0,71 2,0 0,71 26-SAGRC-811 0,0 71,6 71,6 0,32 23,3 0,37 0,36 East Wall1 einschließlich 1,5 24,4 22,9 0,51 45,0 0,60 0,58 1 26-SAGRC-812 6,1 59,4 53,3 0,42 16,6 0,45 Corner Reserve einschließlich 41,1 59,4 18,3 0,57 13,7 0,60 26-SAGRC-813 0,0 76,2 76,2 0,33 20,0 0,36 Corner Reserve einschließlich 18,3 38,1 19,8 0,56 6,1 0,57 26-SAGRC-815 0,0 100,6 100,6 0,40 7,7 0,42 East Wall einschließlich 82,3 96,1 13,7 1,11 8,91 1,13 26-SAGRC-877 71,6 86,9 15,2 0,37 1,2 0,37 East Wall und 105,2 129,5 24,4 3,44 2,1 3,44 0,75 1 einschließlich 121,9 129,5 7,6 10,41 2,4 10,41 1,81 1 26-SAGDD-014 20,0 60,9 40,9 0,97 14,7 0,99 0,78 Corner Ext1 und 68,0 79,9 11,9 0,19 81,7 0,34 0,33 1 26-SAGDD-016 31,9 104,8 73,0 0,36 9,9 0,38 0,37 Corner Ext1 einschließlich 54,1 76,4 22,3 0,80 4,5 0,81 0,79 1 26-SAGRC-888 42,7 79,2 36,6 0,67 6,0 0,68 East Wall einschließlich 42,7 45,7 3,0 2,75 1,6 2,76

Tabelle 1: Hervorgehobene bedeutende Bohrabschnitte. Eine vollständige Tabelle der Ergebnisse finden Sie auf der Website des Unternehmens hier.

Die Werte wurden entsprechend den Domänen des Ressourcenmodells auf maximal 7 ppm Au bzw. 300 ppm Ag begrenzt. Die AuÄq-Gehalte wurden anhand der Verhältnisse von Metallpreisen und Metallausbeuten nach folgender Gleichung berechnet:

AuÄq = (Au + Ag / Äquivalenzfaktor)

Dabei gilt: Äquivalenzfaktor = ((Au-Preis in US$/g * Au-Ausbeute) / (Ag-Preis in US$/g * Ag-Ausbeute))

Au-Preis = 2.150 USD pro Unze und Ag-Preis = 26 USD pro Unze

Au-Ausbeute (Oxid) = 66 % und Au-Ausbeute (Übergang) = 38 %

Ag-Ausbeute (Oxid) = 10 % und Ag-Ausbeute (Übergang) = 10 %

Tabelle mit Bohrlochkoordinaten

Bohrloch-Nr. Easting (NAD27 MX Zone 13N) Northing (NAD27 MX Zone 13N) Höhe (m) Azimut (°) Neigung (°) Länge (m) 26-SAGRC-768 539.789 2.741.210 1890,0 135,0 -45,0 85,3 26-SAGRC-771 539.858 2.741.212 1889,7 135,0 -45,0 100,6 26-SAGRC-783 540.055 2.741.085 1889,8 135,0 -45,0 125,0 26-SAGRC-784 539.995 2.741.147 1884,0 135,0 -45,0 91,4 26-SAGRC-787 540.152 2.741.307 1841,7 135,0 -40,0 128,0 26-SAGRC-795 540.053 2.741.022 1883,8 137,0 -44,0 115,8 26-SAGRC-796 540.076 2.740.997 1883,7 135,0 -44,0 140,2 26-SAGRC-799 540.195 2.741.220 1841,3 155,0 -40,0 76,2 26-SAGRC-800 540.033 2.741.297 1860,1 120,0 -70,0 103,6 26-SAGRC-810 540.219 2.741.240 1838,8 135,0 -45,0 103,6 26-SAGRC-811 540.212 2.741.206 1841,9 135,0 -45,0 79,2 26-SAGRC-812 540.174 2.741.278 1841,7 155,0 -40,0 73,2 26-SAGRC-813 540.128 2.741.244 1873,4 135,0 -45,0 85,3 26-SAGRC-815 540.239 2.741.183 1857,2 135,0 -45,0 125,0 26-SAGRC-877 540.336 2.741.158 1899,4 135,0 -48,0 138,7 26-SAGRC-888 540.283 2.741.069 1896,0 135,0 -56,0 91,4 26-SAGDD-014 539.764 2.741.093 1895,1 135,0 -51,0 90,9 26-SAGDD-016 539.648 2.740.964 1898,4 135,0 -50,0 126,8

Tabelle 2: Ausgewählte Bohrlochdaten. Eine vollständige Tabelle mit allen Details finden Sie auf der Website des Unternehmens hier.

Anmerkung zum technischen Bericht über San Agustin

Heliostar hat den technischen Bericht mit dem Titel "San Agustin Operations, Durango State, Mexico, NI 43-101 Technical Report" am 14. Januar 2025 auf SEDAR+ eingereicht. Weitere Informationen zum Projekt San Agustin finden Sie hier.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) wurden mit 5-1/4-Zoll-Bohrgeräten durchgeführt. Reverse-Circulation-Proben mit einem Gewicht von >20 kg wurden in vier Teile geteilt, von denen jeweils ein Viertel zur Analyse weitergeleitet wurde. Reverse-Circulation-Proben mit einem Gewicht von =20 kg wurden in zwei Hälften geteilt, von denen jeweils eine zur Analyse weitergeleitet wurde. Jeweils drei Viertel bzw. die Hälfte der Proben wurden als Archivprobe aufbewahrt. Die Kernbohrungen entsprechen der PQ-Größe; der Kern wird in zwei Hälften geteilt, von denen eine zur Analyse eingeschickt wird. Die Bohrproben wurden zur Probenvorbereitung an die Standorte von ALS Limited in Zacatecas und Chihuahua (Mexiko) versandt; die Analysen erfolgten im ALS-Labor in North Vancouver. Die ALS-Standorte in Zacatecas, Chihuahua und North Vancouver sind nach ISO/IEC 17025 zertifiziert. Gold wurde mittels 30-Gramm-Feuerprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie-Abschluss bestimmt, und Proben mit überhöhten Werten wurden mittels 30-Gramm-Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss analysiert.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenz- und Blindproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Erklärung der qualifizierten Person

Stewart Harris, P.Geo., eine qualifizierte Person gemäß der Definition von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die darin enthaltenen Angaben genehmigt. Herr Harris fungiert als Exploration Manager des Unternehmens.

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 3. Quartals

Heliostar veranstaltet am Freitag, dem 13. November 2026, um 11:00 Uhr Eastern Standard Time bzw. 9:00 Uhr Pacific Time eine Telefonkonferenz. Im Rahmen der Telefonkonferenz werden nach der Veröffentlichung der Finanz- und Betriebsergebnisse für das 3. Quartal 2026 aktuelle Informationen zum Unternehmen gegeben.

Bitte nutzen Sie den Link hier, um sich für die Telefonkonferenz anzumelden, oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.heliostarmetals.com.

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar ist ein aufstrebender Goldproduzent, der sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Ende des Jahrzehnts 500.000 Unzen pro Jahr zu fördern. Der Cashflow aus der unternehmenseigenen Mine La Colorada in Sonora und der Mine San Agustin in Durango unterstützt die Entwicklung der zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Pipeline von Wachstumsprojekten in Mexiko und den USA. Dazu gehören das Vorzeige-Entwicklungsprojekt Ana Paula in Guerrero, das Projekt Cerro del Gallo in Guanajuato, das Projekt San Antonio in Baja Sur, das Projekt Goldstrike in Utah und das Projekt Unga in Alaska.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE:

Charles Funk

President und Chief Executive Officer

Heliostar Metals Limited?

E-Mail: info@heliostarmetals.com

Tel.: +1 844-753-0045

Rob Grey

Investor Relations Manager

Heliostar Metals Limited?

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Tel.: +1 844-753-0045

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. In dieser Pressemitteilung verwendete Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anstreben", "terminieren", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf die Ermittlung des vollen Umfangs der Lagerstätte, die Aufwertung und Erweiterung der Ressourcenbasis, die Steigerung unseres jährlichen Produktionsprofils in naher Zukunft und die Inbetriebnahme zusätzlicher Produktionskapazitäten.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Bedingungen und den Abschluss der Fazilität, jegliche zukünftige Mineralproduktion, Liquidität und zukünftige Explorationspläne basieren auf vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf der Erfahrung und Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen durch das Management sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, den Metallpreis, keine Verschärfung der Schwere von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder anhaltender militärischer Konflikte, die Kosten für Exploration und Erschließung, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten sowie die Fähigkeit des Unternehmens, auf sichere und effektive Weise zu arbeiten und Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die jeweiligen aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, denen jedoch erhebliche geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten und Eventualitäten innewohnen. Viele Faktoren, sowohl bekannte als auch unbekannte, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden oder werden können, und das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen auf der Basis oder in Verbindung mit vielen dieser Faktoren gemacht. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die Preisvolatilität bei Edelmetallen; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in ausländischen Gerichtsbarkeiten; Verzögerungen bei der Regulierung, Genehmigung oder Zulassung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Explorations- und Bergbauaktivitäten; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung abzuschließen, die alle Risiken auf wirtschaftlich angemessener Basis oder überhaupt abdeckt; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf die Unfähigkeit, einen ausreichenden Cashflow aus dem operativen Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf die Projektfinanzierung und die Ausgabe von Aktien; Risiken und Unabwägbarkeiten, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Ausbeuten und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über das Eigentum an Konzessionsgebieten, insbesondere an unerschlossenen Konzessionsgebieten; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, anhaltenden militärischen Konflikten und allgemeinen Wirtschaftsfaktoren auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; Arbeitnehmerbeziehungen, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktion des Unternehmens mit den umliegenden Communities; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung, einschließlich der Risiken einer Verringerung der Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Prozessrisiko; und die Faktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter der Überschrift "Risikofaktoren" aufgeführt sind. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen könnten, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Umstände oder andere Ereignisse widerzuspiegeln, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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