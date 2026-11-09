Düsseldorf - Der Telekommunikationskonzern Vodafone greift in Deutschland zu einem tiefgreifenden Spar- und Umbauprogramm. Wie Deutschlandchef Marcel de Groot der Belegschaft mitteilte, sollen im Rahmen einer umfassenden Neuausrichtung in den kommenden zwei Jahren rund 2300 Arbeitsplätze abgebaut oder verlagert werden. Bei einer Gesamtbelegschaft von rund 12'000 Beschäftigten entspricht dies einem Anteil von gut 19 Prozent - fast jeder fünfte Arbeitsplatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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