Zürich - Der Essenslieferdienst Just Eat baut in der Schweiz 373 der rund 700 Stellen ab. Betroffen sind 193 direkt angestellte Kuriere sowie 180 Beschäftigte externer Personaldienstleister in Zürich, Winterthur, Bern, Biel, Freiburg und St. Gallen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Just Eat hat das gesetzlich vorgeschriebene Konsultationsverfahren abgeschlossen. Das Unternehmen will künftig auf ein flexibleres Liefermodell setzen, um besser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab