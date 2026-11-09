ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 78 auf 88 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Dank der überdurchschnittlich starken Entwicklung des Medikamentes gegen Asthma und Neurodermitis Dupixent habe der Pharmakonzern deutlich positiv überrascht, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Kernaussage der Franzosen laute, dass die operative Preisverbesserung bei Dupixent von Dauer und im Jahr 2027 eine weitere Steigerung der Produktivität im Bereich der Vertriebs- und Verwaltungskosten möglich sei./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
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