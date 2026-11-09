Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Matic, seit dem Ausscheiden des ehemaligen CEO und VR-Präsidenten Thomas Federli im März 2024 wurde die Federli Informatik AG, die Betreiberin der Plattform iust.ai, vollständig umgebaut. Im April 2025 wurden 90 Millionen neue Aktien durch Verrechnung einer Forderung von 900'000 Franken liberiert. Wem gehört die Federli Informatik AG heute, und wie sehen die Mehrheitsverhältnisse aus? Robert Matic: Die Federli Informatik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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