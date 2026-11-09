Zürich - Die Fraumünsterpost erhält eine neue Mieterin: Colliers Switzerland hat im Auftrag der Swiss Prime Site Immobilien AG rund 2'500 m² Bürofläche an ein international tätiges Unternehmen aus der Tech-Industrie vermittelt. Mit der Vermietung gewinnt die Fraumünsterpost ein international ausgerichtetes Unternehmen aus einer dynamischen Technologiebranche. Gleichzeitig unterstreicht der Abschluss die Attraktivität des Standorts für Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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