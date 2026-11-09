Während Anleger den schwachen Immobilienmarkt fürchten, liefert Hypoport Zahlen, die so gar nicht zur miesen Stimmung passen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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