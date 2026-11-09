Bern - Die Auszeichnung «Cercle régional» geht dieses Jahr an zwei Projekte zur regionalen Entwicklung (PRE): «Ela Genusswelt» und «Val Müstair». Beide Projekte stehen beispielhaft für eine standortangepasste Landwirtschaft, die den regionaltypischen Landschaftscharakter bewahrt, hochwertige und genussvolle Produkte erzeugt und die Wertschöpfung sowie die regionale Identität stärkt. Die Auszeichnung wird gemeinsam vom Bundesamt für Landwirtschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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