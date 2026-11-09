LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordex von 36 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen stehe zunächst gut da, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag nach dem starken Quartalsbericht. Die Risiken nähmen allerdings zu./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0D6554
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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