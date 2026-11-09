Für die Energiewende brauchen wir ein digitalisiertes Stromnetz. Dazu gehören das Smart-Meter-Gateway und die Steuerbox. Mit dem Smart-Meter-Rollout tun wir uns in Deutschland bekanntlich schwer, und bei den Steuerboxen hat der Rollout noch gar nicht richtig begonnen. Wenn in den nächsten Jahren womöglich Millionen Wärmepumpen und Wallboxen über Steuerboxen gedimmt werden sollen, entscheidet die Software in den Heimenergiemanagementsystemen (HEMS) wie gut das für den einzelnen Haushalt funktioniert. Sie sollten also möglichst vor dem breiten Rollout in der Lage sein, die Befehle der Steuerbox ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland