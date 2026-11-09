New York - An den US-Börsen hat es zum Wochenauftakt Gewinne gegeben. Die Kurse legten am Montag auf breiter Front zu, angetrieben auch vom Ölpreisrückgang, nachdem US-Präsident Donald Trump neue grossangelegte US-Angriffe im Iran als «höchst unwahrscheinlich» bezeichnet hatte. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 1,4 Prozent auf 52.009 Punkte zu. Anleger zeigten sich mit Blick auf den breiteren Tech-Sektor auch eher gelassen darüber, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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