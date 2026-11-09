Während Nvidia mit sich selbst kämpft, legt Google mit neuen Chips nach und will dem Marktführer Kunden abjagen. Doch der Ausbau verschlingt Milliarden, und das Geld wird teurer. Geht die Rechnung auf? Alphabet rüstet im Rennen um Chips für künstliche Intelligenz auf. Die Tochter Google stellt zwei neue Varianten ihrer hauseigenen Rechenchips vor und greift damit Nvidia an. Die Aktie stieg daraufhin. Parallel sucht Alphabet neue Geldquellen. Laut Bloomberg verhandelt der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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