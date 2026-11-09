NielsenIQ (NYSE: NIQ) (das "Unternehmen" oder "NIQ"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, gab heute bekannt, dass Jim Peck, Vorstandsvorsitzender und CEO, sowie Mike Burwell, CFO, am Dienstag, dem 17. November 2026, um 14:40 Uhr ET an einem "Fireside Chat" im Rahmen der J.P. Morgan Ultimate Services Investor Conference teilnehmen werden. Ein Live-Webcast wird verfügbar sein auf der Investor-Relations-Website von NIQ unter https://investors.nielseniq.com. Nach Abschluss der Präsentation ist auf der Website des Unternehmens zudem eine Aufzeichnung zu finden.

Über NielsenIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern vermittelt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung, detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen sowie jahrzehntelanger Erfahrung in der KI-Modellierung unterstützt NIQ Unternehmen dabei, komplexe Daten in fundierte Maßnahmen umzusetzen. Mit Niederlassungen in mehr als 90 Ländern, die etwa 82 der Weltbevölkerung abdecken und ein Konsumvolumen von über $7,4 Billionen umfassen, bietet NIQ "The Full View" und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und wie sie als Nächstes vorgehen sollten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.niq.com.

Quelle: Nielsen Consumer LLC

NIQ-IR

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