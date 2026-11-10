Die Zeit für einen Einstieg könnte nicht besser sein! Denn der Linksruck im Kongress sorgt für politische Unruhe in der Trump-Administration. An dieser Stelle dürfen keine Fehler mehr gemacht werden, denn kritische Metalle sind auch angesichts der laufenden Klimakonferenz international im Fokus. Almonty Industries (WKN: A414Q8 | ISIN: CA0203987072 | Ticker-Symbol (FRA/USA): ALI/ALM) markiert mit der Minen-Wiedereröffnung im südkoreanischen Sangdong den Beginn einer neuen Ära, die Investoren jetzt einmalige Chancen bietet. Denn die Unabhängigkeit bei kritischen Ressourcen steht ganz oben auf die Agenda, was die weltweite Nachfrage nach verlässlichen Quellen massiv beschleunigt. Wolfram fungiert dabei als unverzichtbares Fundament für zukunftsweisende Rüstungsgüter, modernste Mikrochips und die fortschrittliche Tech-Industrie des Westens. Unternehmenschef Lewis Black steuert den Konzern geschickt durch diese geopolitische Neuausrichtung und etabliert eine krisensichere Versorgungsachse außerhalb dominanter Monopole. Durch die letzte Kapitalbeschaffung hat sich die finanzielle Schlagkraft massiv erhöht und schon Anfang 2027 sind erste Cashflows zu erwarten. Durch die allgemeine Korrektur im Rohstoff-Sektor können Investoren nun gut 60 % günstiger einsteigen als noch vor Monaten. Ein perfektes Timing in unruhigen Zeiten - selten gab es ein so vielversprechendes Setup!

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