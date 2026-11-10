DJ PTA-DD: SCI AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
SCI AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Usingen (pta000/10.11.2026/07:00 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Wilhelm Nachtigall 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SCI AG b) LEI 529900D6KV3QH0O3ZG76 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art Aktie des Instruments Kennung DE0006051014 b) Art des Geschäfts Sonstiges Zuteilung von Andienungsrechten für 1.689 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufes c) Preis(e) Volumen 20,50 EUR 34.624,50 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 20,50 EUR 34.624,50 EUR e) Datum des Geschäfts 05.11.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
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Aussender: SCI AG Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82 61250 Usingen Deutschland Ansprechpartner: Oliver Wiederhold Tel.: +49 6081 688050 E-Mail: info@sci-ag.de Website: www.sci-ag.de ISIN(s): DE0006051014 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg
[ source: https://www.pressetext.com/news/1794290400219 ]
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November 10, 2026 01:00 ET (06:00 GMT)