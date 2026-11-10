Zug - PSP Swiss Property hat in den ersten neun Monaten 2026 dank des «Richtipark»-Verkaufs deutlich mehr verdient. Die Mieterträge des zweitgrössten börsenkotierten Immobilienkonzerns der Schweiz gingen hingegen leicht zurück. Für das Gesamtjahr hält PSP an seinen Zielen fest. Der Liegenschaftsertrag erreichte von Januar bis September 259,3 Millionen Franken, wie PSP am Dienstag mitteilte. Das entspricht einer Reduktion von 0,8 Prozent gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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