Die Deutsche-Telekom-Aktie könnte einen neuen Wachstumstreiber bekommen. Am Montag kündigte der DAX-Konzern an, seine KI-Fabrik in München für weitere knapp 250 Millionen € auszubauen. Die Zahl der Nvidia-Grafikprozessoren soll damit auf 20.000 steigen. Besonders bemerkenswert: Die erste Ausbaustufe war bereits nach sieben Monaten vollständig ausgelastet. Gleichzeitig erwartet die Deutsche Bank weiterhin ein Kursziel von 40 € und damit rund +53% ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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