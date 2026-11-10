Bei der Rheinmetall-Aktie gehen die Analystenmeinungen inzwischen dramatisch auseinander. Während die Bank of America ihr Kursziel am Montag auf nur noch 900 € senkte, erwartet die Deutsche Bank weiterhin 1.650 €. Das entspricht einem möglichen Kurspotenzial von fast +95%. Immerhin erholte sich das DAX-Papier am Montag um +4% auf 845,40 €, liegt seit Jahresbeginn aber weiterhin rund -46% im Minus. Ist die Aktie nach dem historischen Kursrückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de