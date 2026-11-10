Peking - Zum zweiten Mal in Folge hat Chinas Handelsüberschuss die Grenze von einer Billion US-Dollar durchbrochen und ist damit weiter auf Kurs, den Wert des Vorjahres zu übertreffen. Wie die chinesische Zollbehörde mitteilte, betrug der Überschuss in US-Dollar berechnet Stand Oktober rund 1,04 Billionen US-Dollar (etwa 927 Milliarden Euro). Auch Deutschlands Handelsdefizit mit der Volksrepublik dürfte damit weiter steigen. Exporte und Importe nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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