Wie finden unternehmerischer Mut, tiefgreifende Transformationen und die Dynamik der Börse zueinander? In der siebten Ausgabe des "Kapitalmarkt Logbuchs" blicken die Hosts Dr. Christian Maier und Holger Clemens Hinz gemeinsam mit Mutares-CIO Johannes Laumann hinter die Kulissen anspruchsvoller Sanierungen. Was er über visionäre Equity Stories, strategische Börsengänge und über das Läuten der Börsenglocke sagt.
Dass Private Equity weit mehr tut, als nur starre Renditeformeln und standardisierte Finanzmodelle zu verfolgen, machte der Vorstand der Mutares Management SE im Podcast deutlich. Um nachhaltige Wertschöpfung zu erreichen, ist Johannes Laumann zufolge vor allem unternehmerische Tatkraft, operatives Zupacken und der feste Glaube an das Zukunftspotenzial eines Unternehmens unentbehrlich. Genau mit diesem Einblick in die Praxis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Dass Private Equity weit mehr tut, als nur starre Renditeformeln und standardisierte Finanzmodelle zu verfolgen, machte der Vorstand der Mutares Management SE im Podcast deutlich. Um nachhaltige Wertschöpfung zu erreichen, ist Johannes Laumann zufolge vor allem unternehmerische Tatkraft, operatives Zupacken und der feste Glaube an das Zukunftspotenzial eines Unternehmens unentbehrlich. Genau mit diesem Einblick in die Praxis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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