Hespar macht seine Planungssoftware für Gewerbe- und Industriespeicher nun verfügbar. Damit ließe sich aus dem Lastgang eines Gewerbekunden ein konkretes Speicherangebot erstellen, teilte das Berliner Start-up am Dienstag mit. Das Angebot richte sich an Installateure und EPC-Unternehmen, die Speicher im Segment Gewerbe und Industrie planen. Dabei betont Hespar, dass keine KI die Berechnungen vornimmt. "Die Software simuliert jeden Speicher physikalisch in 15-Minuten-Schritten auf Basis von Open EMS", erklärte das Unternehmen. Auf Basis geltender Tarife und Netzentgelte würden die Einsparungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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