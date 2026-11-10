Zürich - Am Devisenmarkt ist es in der Nacht auf Dienstag ruhig geblieben. Die Anleger warten auf die US-Inflationsdaten für Oktober, die am Nachmittag neue Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Fed liefern könnten. Der Dollar kostet am frühen Morgen 0,8189 Franken und bewegt sich damit weiterhin in einer engen Spanne. Auch das Euro/Franken-Paar tritt bei 0,9195 auf der Stelle. Gegenüber dem Dollar notiert die europäische Gemeinschaftswährung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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