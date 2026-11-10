Frankenthal (ots) -- Auftragseingang kumuliert 9,5 % über Vorjahr- EBIT im dritten Quartal deutlich über dem zweiten Quartal- Bestätigung der JahresprognoseDer Pumpen- und Armaturenhersteller KSB behauptet sich trotz des weiterhin herausfordernden Umfelds im dritten Quartal 2026. Sowohl Auftragseingang als auch Umsatz hat der Konzern gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert. Das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) ist leicht unter dem Vorjahreswert und entspricht den Erwartungen.In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 hat KSB den Auftragseingang von 2.448 Mio. EUR in der Vorjahresperiode auf 2.680 Mio. EUR erheblich gesteigert. Dies entspricht einem Zuwachs von 9,5 %. Im dritten Quartal lag der Auftragseingang mit 831 Mio. EUR beträchtliche 10,8 % über dem Vorjahresquartal. Den stärksten Anstieg erzielte das Segment Armaturen im dritten Quartal mit 13,8 % auf 111 Mio. EUR, gefolgt von dem Segment Pumpen mit einem Plus von 10,9 % auf 454 Mio. EUR. Das Segment KSB SupremeServ erhöhte den Auftragseingang gegenüber dem Vorjahresquartal um 9,6 % auf 266 Mio. EUR. Innerhalb des Segments Pumpen, welches ausschließlich das Geschäft mit Neupumpen beinhaltet, realisierte der Absatzmarkt Bergbau im dritten Quartal 2026 ein Auftragswachstum um 57,1 % auf 33,6 Mio. EUR. Die Standardmärkte, die unter anderem das Geschäft mit Rechenzentren (Data Center) beinhalten, erzielten gegenüber dem dritten Vorjahresquartal einen Zuwachs des Auftragseingangs um 15,8 % auf 370 Mio. EUR. Der Absatzmarkt Energie verzeichnete projektbedingt einen Rückgang der Auftragseingänge um 26,6 % in diesem Zeitraum.Die Region Asien realisierte im dritten Quartal das stärkste Auftragswachstum mit 18,6 %, gefolgt von Amerika mit 12,5 %. In Europa hingegen stagnierten die Auftragseingänge.Die Umsatzerlöse hat KSB in den ersten neun Monaten 2026 von 2.233 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf 2.269 Mio. EUR leicht gesteigert (+ 1,6 %). Dabei erhöhten sich die Umsatzerlöse im dritten Quartal um spürbare 3,8 % auf 797 Mio. EUR. Das Segment Pumpen erzielte einen Zuwachs von 9,8 % auf 444 Mio. EUR gegenüber dem dritten Vorjahresquartal. Die Absatzmärkte Energie und Bergbau trugen mit einem kräftigen Plus von 31,8 % bzw. 20,9 % zum Quartalsumsatz des Segments Pumpen bei. Die Standardmärkte bauten die Umsatzerlöse im Vergleich zum dritten Vorjahresquartal um 5,5 % auf 346 Mio. EUR aus. Die Umsatzerlöse des Segments KSB SupremeServ lagen mit 258 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Das Segment Armaturen verzeichnete einen Umsatzrückgang um 7,8 % auf 95 Mio. EUR.In der Region Amerika stiegen die Umsatzerlöse im dritten Quartal mit 9,8 % am stärksten. Hierzu haben insbesondere die Investitionen der vergangenen Jahre in den Absatzmarkt Nordamerika beigetragen, der ein Wachstum von 16,2 % erzielte. Die Region Asien verzeichnete ein Umsatzwachstum von 5,0 %, die Region Europa hingegen einen Umsatzrückgang von 5,2 %.Im Geschäftsjahr 2026 hat KSB bis Ende September ein EBIT in Höhe von 171 Mio. EUR (Vorjahresperiode: 186 Mio. EUR) erzielt. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2026 stieg das EBIT im dritten Quartal 2026 um 23 % auf 72 Mio. EUR (Q3 2025: 78 Mio. EUR). Die EBIT-Marge lag im dritten Quartal 2026 bei 9,1 % im Vergleich zu 10,2 % im Vorjahresquartal. Wie im Vorjahr belasteten externe Transformationskosten für SAP S/4HANA in Höhe von 6,1 Mio. EUR (Q3 2025: 7,2 Mio. EUR) das EBIT im dritten Quartal 2026. Der Rückgang des EBIT gegenüber dem Vorjahresquartal ist auf das Segment KSB SupremeServ zurückzuführen. Dieses erzielte im dritten Quartal 2026 ein EBIT von 45 Mio. EUR gegenüber 54 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Ausschlaggebend für den Ergebnisrückgang war insbesondere das konjunkturell schwache Umfeld im Absatzmarkt Petrochemie / Chemie. Dem gegenüber erwirtschaftete das Segment Pumpen ein EBIT in Höhe von 26 Mio. EUR im Vergleich zu 23 Mio. EUR im dritten Vorjahresquartal. Im Segment Armaturen bewegte sich das EBIT mit 1 Mio. EUR auf Vorjahresniveau."Dass sich KSB auch in Zeiten eines andauernd herausfordernden Marktumfelds gut entwickelt hat, ist ein sehr positives Signal" sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung. "Insbesondere die Nachfrage nach Data Centern und dem damit verbundenen Strom- und Kühlungsbedarf konnte Schwächen in der Chemie und Automobilindustrie teilweise kompensieren. Wir spüren steigende Materialpreise und Logistikkosten, die mit Sparzwängen der Kunden - auch im Bereich Service - einhergehen. Gleichwohl sind wir zuversichtlich, dass KSB trotz dieser Einflüsse ein starkes viertes Quartal realisieren und sich damit im prognostizierten Korridor bewegen wird."Aktuelle Pressefotos von KSB können Sie sich gerne aus unserem Archiv herunterladen: https://ksbmedia.canto.global/v/pressKSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt.Pressekontakt:Sonja AyasseTel + 49 6233 86-3118Mobil +49 151 22953838sonja.ayasse@ksb.comOriginal-Content von: KSB SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100499/6387356