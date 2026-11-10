Berlin - Die Immobilienpreise in Deutschland haben sich im dritten Quartal 2026 insgesamt stabil entwickelt. Dies zeigt der Immobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP). Dieser stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,2 Prozent. Gegenüber dem zweiten Quartal dieses Jahres gingen die Preise marginal um 0,2 Prozent zurück.Die Entwicklung war dabei von einem spürbaren Auseinanderdriften der Wohn- und Büroimmobilienpreise geprägt. Während die Wohnimmobilienpreise im Jahresvergleich noch ein Wachstum in Höhe von 1,0 Prozent aufwiesen, war im Quartalsvergleich eine Seitwärtsbewegung zu verzeichnen (-0,1 Prozent). Die Preise für Einzelhandelsobjekte zeigten sich sowohl in den vergangenen zwölf (0,0 Prozent) als auch in den vergangenen drei Monaten (+0,1 Prozent) stabil. Büroimmobilien dagegen vergünstigten sich im dritten Quartal dieses Jahres um 3,9 Prozent auf Jahressicht und um 1,0 Prozent auf Quartalssicht."Die aktuellen Rahmenbedingungen an den Immobilienmärkten, darunter die seit Jahresbeginn deutlich gestiegenen Finanzierungskosten, erschweren Immobilieninvestments insgesamt und lassen vor allem die Preise für Büros sinken", sagte VDP-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. Die Wohnimmobilienpreise dagegen würden von der weiterhin bestehenden Übernachfrage nach Wohnraum gestützt.Der Preisanstieg bei Wohnimmobilien wurde vom selbst genutzten Wohneigentum getragen, dessen Preis sich insgesamt um 1,4 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2025 erhöhte. Dabei verteuerten sich Einfamilienhäuser um 1,3 Prozent sowie Eigentumswohnungen um 2,3 Prozent. Die Preise für Mehrfamilienhäuser erhöhten sich im Berichtszeitraum um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Im Vergleich zum zweiten Quartal dieses Jahres ergab sich in den betrachteten Wohnimmobiliensegmenten nahezu keine Preisveränderung.Auf dem Mietmarkt spitzte sich die Lage im Berichtsquartal weiter zu: Bedingt durch den erheblichen Mangel an Wohnraum stiegen die Neuvertragsmieten bei Mietwohnungen weiter dynamisch - um 3,5 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2025. Da der Mietanstieg damit deutlich höher ausfiel als der Preisanstieg bei Mehrfamilienhäusern, erhöhten sich die Renditen, gemessen am VDP-Index für Liegenschaftszinsen, im Betrachtungszeitraum spürbar (+2,9 Prozent).Verglichen mit dem gesamten Bundesgebiet entwickelten sich die Preise für Wohnimmobilien in den Top-7-Städten im Jahresvergleich etwas stärker positiv: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart verzeichneten eine Preiszunahme um durchschnittlich 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Dabei legten die Wohnimmobilienpreise in Hamburg am stärksten zu (2,4 Prozent), gefolgt von Frankfurt am Main (1,6 Prozent) und Köln (1,4 Prozent). Lediglich für Stuttgart war ein Rückgang festzustellen (-0,5 Prozent). Gegenüber dem zweiten Quartal dieses Jahres standen für alle sieben Metropolen negative Veränderungsraten zu Buche - zwischen -0,4 Prozent (Düsseldorf) und -0,9 Prozent (Stuttgart).Das knappe Angebot an Wohnraum, welches die Nachfrage bei weitem nicht decken kann, führte auch in den Top-7-Städten im dritten Quartal 2026 zu weiter anziehenden Mieten: um durchschnittlich 3,0 Prozent im Jahresvergleich. Die Bandbreite reichte dabei von 1,4 Prozent (Stuttgart) bis +4,1 Prozent (Hamburg). Die Renditen stiegen in den Top-7-Städten im Durchschnitt um 1,5 Prozent an.Die Preisentwicklung auf dem Gewerbeimmobilienmarkt verlief im dritten Quartal 2026 uneinheitlich: Während Einzelhandelsimmobilien sowohl im Jahres- als auch im Quartalsvergleich ihre Preisniveaus hielten, gaben die Büroimmobilienpreise jeweils spürbar nach: um 3,9 Prozent auf Jahressicht und um 1,0 Prozent auf Quartalssicht.Demgegenüber wiesen die Büro-Neuvertragsmieten mit 2,5 Prozent einen weiteren spürbaren Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf. Auch Einzelhandelsobjekte verbuchten mit einem Mietwachstum von 1,7 Prozent ein Plus. Basierend auf den Preis- und Mietentwicklungen legten die Renditen um 6,7 Prozent bei Büros und um 1,8 Prozent bei Handelsimmobilien zu.Die deutlich gestiegenen Finanzierungskosten belasteten derzeit sowohl den Wohn- als auch den Gewerbeimmobilienmarkt, so Tolckmitt. Im Gewerbeimmobilienmarkt und hier aktuell insbesondere im Bürosegment wirken überdies die Umfeldfaktoren belastend: "Die Entwicklung der Büroimmobilienpreise spiegelt das gegenwärtig herausfordernde Umfeld wider. Neben geopolitischen Konflikten und der aktuellen Konjunkturschwäche hemmen strukturelle Veränderungen durch zum Beispiel Homeoffice weiterhin den Büromarkt." So bleibe die Flächennachfrage verhalten, während die Leerstände weiter stiegen. "Hinzu kommt: Das allgemeine Zinsumfeld führt auch auf Investorenseite zu höheren Renditeanforderungen." Der Mix all dieser Faktoren mache das Marktumfeld herausfordernd.