München (ots) -- Für Jannik und seine Geschwister soll ein neues Kapitel beginnen- Emilia wünscht sich, ihren leiblichen Vater kennenzulernen- Neue Folgen "Armes Deutschland - Deine Kinder" ab dem 30. November 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Wie erleben Kinder und Jugendliche einen Alltag, der von finanziellen Sorgen und ungewissen Zukunftsaussichten geprägt ist? Die Sozialreportage "Armes Deutschland - Deine Kinder" begleitet die Jüngsten der Gesellschaft und ihre Familien in unterschiedlichen Lebenssituationen. Bei Jannik und seinen Geschwistern steht eine große Veränderung an: Die Familie muss umziehen. Auch Emilia hofft auf einen Neuanfang - die Siebenjährige möchte ihren leiblichen Vater kennenlernen. Neue Folgen "Armes Deutschland - Deine Kinder" ab dem 30. November 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Dem elfjährigen Jannik und seinen Geschwistern steht eine große Veränderung bevor. Die Familie muss ihre stark beschädigte Fünf-Zimmer-Wohnung verlassen. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer: Ein Bekannter bietet ihnen ein Haus an, das ihr neues Heim werden könnte. Der Umzug bedeutet allerdings auch eine finanzielle Belastung.Emilia aus Hürth wächst bei ihrer alleinerziehenden Mutter Jessika auf. Die Siebenjährige sehnt sich danach, ihren leiblichen Vater kennenzulernen. Jessika setzt deshalb alles daran, den Wunsch ihrer Tochter zu erfüllen und den Kontakt zu Emilias Vater wiederherzustellen. Auf eine Sprachnachricht von Emilia folgt jedoch zunächst keine Antwort. Wird er sich noch melden?Der siebenjährige Sinan aus Köln trauert um sein geliebtes Kaninchen. Das Tier war erkrankt und musste eingeschläfert werden. Mutter Sandra steht ihrem Sohn in der schwierigen Situation zur Seite.In Berlin-Hellersdorf lebt die 17-jährige Lea mit ihren Brüdern Joshua und Phil sowie ihren Eltern. Seit einem Schlaganfall ist Mutter Mandy pflegebedürftig, Vater Pierre kann nicht arbeiten. Das Geld ist knapp und das Budget lässt Anschaffungen wie ein neues Bett für die beiden Jungen nicht zu. Lea selbst strebt ein geregelteres Leben an - schafft sie den Weg in eine bessere Zukunft?Miguel kämpft seit Jahren mit Übergewicht und Mobbingerfahrungen, die ihn psychisch belasten. Nachdem bisherige Therapien nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, setzt er nun auf eine Magenverkleinerung. Bringt der Eingriff dem 18-Jährigen neues Selbstbewusstsein?Neue Folgen "Armes Deutschland - Deine Kinder", ab dem 30. November 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wurde von Good Times Fernsehproduktion und Banijay Productions Germany produziert.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Armes Deutschland - Deine Kinder - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/armes-deutschland-deine-kinder)Über "Armes Deutschland - Deine Kinder":Über zwei Millionen Kinder in Deutschland sind akut von Armut bedroht - die Dunkelziffer liegt laut "Familienreport" weitaus höher. "Armes Deutschland - Deine Kinder" zeigt einen Teil der Betroffenen und lässt sie zu Wort kommen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6387363