Chur - Die Bündner Regierung hat in ihrer Antwort auf eine Anfrage von SP-Grossrat Martin Kreiliger festgehalten, dass es aufgrund der grossen Trockenheit im Sommer zu zwei Dutzend Notabfischungen in diversen Seitengewässern kam. Rund 5000 Fische wurden umgesiedelt. Für mehrere hundert Fische kam jedoch jede Rettung zu spät, wie die Bündner Regierung in der veröffentlichten Antwort auf die Anfrage von Grossrat Kreiliger schreibt. «In den Fliessgewässern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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