New York / London - Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre deutlichen Verluste zu Wochenbeginn angeknüpft und etwas weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 91,07 US-Dollar und damit gut 1,6 Prozent weniger als am Montag. Damit näherte sich der Preis weiter der runden Marke von 90 US-Dollar. Hoffnungen auf ein absehbares Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran belasteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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