Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Dienstag an die freundliche Tendenz vom Vortag an. Mit den positiven Vorgaben aus Übersee rückt der SMI wieder näher an seine Rekordstände. Rückenwind kommt vor allem von der Erholung im Technologiesektor und den deutlich gesunkenen Ölpreisen. An der Wall Street und in Asien legten insbesondere Technologiewerte kräftig zu. «Die jüngsten Zweifel an der Dynamik des Technologiesektors treten vorerst wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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