Der Marktwert Solar lag im Oktober bei 13,390 Cent pro Kilowattstunde, nach 8,177 Cent pro Kilowattstunde im Vormonat. Das geht aus der Veröffentlichung der Übertragungsnetzbetreiber auf ihrer Plattform Netztransparenz hervor. Damit erreicht der Marktwert Solar im Oktober eine Jahreshöchstmarke. Den bis dato höchsten Wert des laufenden Jahres verbuchten die Netzbetreiber im Januar mit 11,019 Cent pro Kilowattstunde. In den drei Vorjahren bewegte sich der Marktwert Solar im Oktober jeweils zwischen sechs und sieben Cent pro Kilowattstunde. Auch der durchschnittliche Spotmarktpreis erreichte im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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